XV DE FRANCE. Touché face aux Blacks, Julien Marchand pourrait faire son retour face à l’Italie

Touché lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, Julien Marchand pourrait faire son retour face à l'Italie, lors du dernier match de poule.

Décidément, les joueurs du XV de France reviennent plus vite que prévu ! Car après le cas Jelonch, et le possible cas Antoine Dupont, c'est au tour de Julien Marchand de défier les lois du temps. Touché contre les All Blacks lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde, le talonneur devait initialement être absent pendant 5 semaines minimum. De quoi lui faire manquer le reste des matchs de poule, voire plus. Mais voilà, selon les dernières informations de Rugbyrama, Marchand serait en avance sur son temps de récupération.

COUPE DU MONDE. ''Cela peut légitimement provoquer un carton rouge'', Servat revient sur la blessure de MarchandEn effet, Julien Marchand aurait déjà repris la course ce lundi matin, tout en étant bien sûr surveillé de près par le staff du XV de France. De quoi espérer un retour pour le dernier match de poule face à l'Italie, qui aura lieu le 6 octobre prochain. Une rencontre qui, ne l'oublions pas, sera décisive pour les Bleus. Car en cas de défaite face aux coéquipiers de Capuozzo, les ouailles de Galthié pourraient être éliminées de leur Coupe du Monde.

Hormis Julien Marchand, le staff des Bleus pourrait également compter sur le retour de Paul Boudehent, sorti blessé face à la Namibie. Commotionné suite à un plaquage, le troisième ligne du Stade Rochelais a passé les premiers tests avec réussite. Reste à voir si celui-ci sera remis à 100% d'ici une dizaine de jours, et l'affrontement face à la Squadra Azzurra.

