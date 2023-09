TRANSFERT. Très en vogue en ce moment, Paul Boudehent pourrait être Parisien la saison prochaine !

C'est une information tonnerre survenu ce lundi, Paul Boudehent pourrait bien quitter le Stade Rochelais pour le Stade Français la saison prochaine.

Labit et Ghezal au cœur du projet

L'actuel entraîneur des arrières de l'équipe de France, Laurent Labit, et entraîneur de la touche, Karim Ghezal, seront le binôme à la tête du Stade Français pour la saison 2024-2025. Ces deux-là sont déjà portés vers leur futur club, et se montrent même intéressés par le recrutement.

D'après les informations de Midi Olympique, les deux membres du staff de Fabien Galthié auraient tenté d'approcher Paul Boudehent, pour une arrivée sur la capitale à l'issue de la saison en cours. Un argument de taille pour convaincre le flanker ? Son frère, Pierre Boudehent, est lié jusqu'à 2024 avec le club, et pourrait alors se retrouver après quelques saisons passées à La Rochelle.

Un jeune joueur

Pour le Stade Français, le dossier est loin d'être simple ! Paul Boudehent fait ses premières apparitions avec le XV de France et a réussi en très peu de temps à s'imposer comme un des futurs troisièmes ligne de cette équipe.

En plus de cela, ce dernier n'a que 23 ans et a réellement éclos avec le Stade Rochelais cette saison ! Il compte par ailleurs 25 matchs cette année avec son club, dont des titularisations pour la finale de Top 14 et de Champions Cup !

Aux côtés de joueurs comme Alldritt, Tanga ou encore Botia, Paul Boudehent semble un avenir tout tracé à La Rochelle, ou le Président et l'ensemble du staff compte sur lui pour l'avenir.

Le Stade Français sur tous les fronts

Cette saison 2023-2024 n'a pas encore débuté que les rumeurs de transferts pour la saison prochaine circulent déjà en masse. Peu avant, le joueur de La Rochelle, le club de la capitale, avait reçu Léo Berdeu, un autre joueur bourré de talent. Le Lyonnais pourrait donc s'inscrire dans un projet de 5 ans à Paris.

En plus de cela, les soldats roses vont accueillir un tout nouveau staff, qui est plein de réussite depuis désormais 4 ans. Ghezal et Labit connaissent des résultats probants depuis leur arrivée en équipe de France, et toute cette expérience est un atout pour le Stade Français.