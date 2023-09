Coupe du monde. Dupont de retour en quart ? ''C'est un peu délicat''

Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby, Bernard Dusfour, s’est exprimé.

Ce n’est pas une nouvelle rassurante pour les fans, mais une précaution essentielle pour Antoine Dupont. Ce jeudi 21 septembre, la France a tremblé. Son Petit Prince et capitaine Antoine Dupont subit une charge violente en plein visage de la part d'un joueur namibien. De ce choc, le demi de mêlée en ressort avec une fracture maxillo-zygomatique et un autre mauvais souvenir du Vélodrome.

Prendre soin d'Antoine Dupont avant tout

Depuis, tous les yeux se posent sur les déclarations de spécialistes. Certains s’improvisent, mais d’autres font parler leur expérience. En la matière, peu d’individus extérieurs à la convalescence d’Antoine Dupont semblent au courant des tenants et aboutissants. Pour tenter d’expliquer à la foule, Bernard Dusfour a pris la parole.

Ancien président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby, il a été au fait des blessures qui ont agité le monde du rugby pendant longtemps. Au micro de RMC Sport, le médecin généraliste et ostéopathe, s’est avancé sur un potentiel temps de convalescence raisonnable pour Antoine Dupont.

De son avis, le numéro 9 toulousain n’est pas dans les meilleures dispositions pour un éventuel quart de finale du XV de France. Le Montpelliérain détaille son impression ainsi : “Trois semaines, c'est un peu délicat. Tout le monde est d'accord sur quatre semaines, pour la personne lambda, ça serait six, mais c'est un athlète de haut niveau qui a un mental hors du commun, a noté le spécialiste. Sinon, il y aurait un risque de sur-blessure durant le match.”

Un risque de "sur-blessure"...

Dans la suite de l’entretien accordé à RMC Sport, Bernard Dusfour a aussi expliqué que ces informations dépendent de la nature réelle de la blessure. Il précise que seuls le chirurgien et les principaux concernés sont réellement au fait de ce calendrier : “Le temps de guérison admis, quand c'est une simple fissure, c'est entre dix et quinze jours, quand il y a un déplacement, c'est six semaines, car il y a une intervention chirurgicale avec la mise en place de plaques. Celui qui l'a opéré détient la clé pour savoir combien de temps ça doit cicatriser.”

En parallèle, il confie également le fait que la donnée mentale joue énormément. Selon lui, les sportifs de haut niveau ont bien plus de facilités à revenir au travail après ce genre de blessure. Néanmoins, la précaution doit être de mise, le but n’est pas d’envoyer le Ministre de l’Intérieur tout droit vers une blessure encore plus grave.

Pour rappel, les prochaines échéances du XV de France sont les suivantes. Tout d’abord, les Bleus affronteront l’Italie le 6 octobre à Lyon pour leur dernier match de poule. Ensuite, un éventuel quart de finale aura lieu le samedi 14 ou dimanche 15 octobre. Cette rencontre aura donc lieu entre 23 et 24 jours après la blessure d’Antoine Dupont.

