RUGBY. XV de France. ''Je serais très surpris s'il n'est pas disponible pour les quarts ou les demies'', confie Edwards à propos de Dupont

Shaun Edwards nous en apprend un peu plus sur les heures qui ont suivi la sortie prématurée de capitaine du XV de France Antoine Dupont ainsi que sur sa forme.

RUGBY. XV de France. Antoine Dupont opéré, la course contre la montre est lancéeDepuis son opération ce vendredi soir, les spéculations et les questions vont bon train autour d'Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France pourra-t-il à nouveau jouer dans cette Coupe du monde ? Et si oui, quand ? D'aucuns aimeraient le revoir sur le pré pour les quarts de finale ou alors pour une éventuelle demie. Tandis que d'autres estiment qu'il doit prendre le temps de guérison, quitte à regarder ses coéquipiers depuis les tribunes.

Le Toulousain a donc été opéré au lendemain de sa blessure face à la Namibie. Et ce, alors qu'il était prévu d'attendre quelques jours, le temps que l'hématome se dissipe. On peut donc penser que la fracture n'était peut-être pas si importante que les supporters pouvaient le craindre. Dans sa chronique quotidienne sur le Daily Mail, l'entraîneur de la défense Shaun Edwards nous en apprend un peu plus sur les heures qui ont suivi la sortie prématurée de capitaine du XV de France.

C'était très calme lors du petit-déjeuner dans notre hôtel vendredi matin. Je fais partie des lève-tôt et Antoine Dupont a été l'un des premiers joueurs à descendre. Il avait passé la nuit à l'hôpital après s'être fracturé la pommette et il y avait un peu de gonflement autour de son visage.

Voir Antoine Dupont, genou à terre, avait jeté un froid dans les rangs tricolores. Le Toulousain est quelqu'un de solide. Donc lorsqu'il a eu du mal à se relever, tout le monde a compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Néanmoins, le technicien apporte des détails sur la forme physique et le mental du demi de mêlée, visiblement décidé à revenir sur le pré le plus tôt possible.

Parfois, on ne peut pas manger pendant quelques semaines après une blessure comme celle-là, alors j'étais ravi de voir Antoine prendre un yaourt et un shake protéiné. Si vous ne pouvez pas manger, vous risquez de perdre du poids et cela affecte vraiment votre puissance. Antoine est tout en muscle donc c'est vraiment positif qu'il puisse maintenir son poids.

L'Anglais explique que c'est une blessure très douloureuse mais une pommette cassée est plus facile à gérer qu'une mâchoire cassée selon lui. Plus jeune, il avait, lui aussi, connu une telle facture et avait été opéré dès le lendemain. "Si nous atteignons les dernières étapes de la Coupe du Monde, je serais très surpris s'il n'est pas disponible pour les quarts ou les demi-finales." RUGBY. Coupe du monde. XV de France. Antoine Dupont peut-il vraiment porter un masque ?Nul doute qu'il aura à coeur de jouer les matchs couperets. Mais ce qui importe le plus, c'est la santé des joueurs. "Gagner des matchs est très important, mais les joueurs sont comme votre famille. C'est un peu comme être parent". Le XV de France jouera son prochain match dans deux semaines face à l'Italie avant un quart de final début octobre si tout va bien pour les Bleus.