RUGBY. Coupe du monde. XV de France. Antoine Dupont peut-il vraiment porter un masque ?

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont a été opéré ce vendredi soir suite à sa fracture. Que dit World Rugby sur le port d'un masque de protection ?

RUGBY. XV de France. Antoine Dupont opéré, la course contre la montre est lancéeLe capitaine du XV de France Antoine Dupont a été opéré ce vendredi soir suite à sa fracture contractée contre la Namibie à la Coupe du monde. La FFR annonce qu'il va retrouver le groupe dans le cadre d'un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical. Pour l'heure, rien ne garantit qu'il pourra rejouer pendant ce Mondial.

L'avis des médecins sera bien évidemment à prendre en compte. Mais c'est également au joueur de décider. "Les médecins vont lui dire voilà, tu as un risque pour l’oeil, ça va être plus long derrière. Le bénéfice/risque, c'est lui qui va l'évaluer", explique l'ancien médecin des Bleus et de Toulon, Jean-Baptiste Grisoli, via RMC.

Il estime que même si sa fracture va commencer à être solide, la calcification sera plus longue. On ne sait d'ailleurs pas si le demi de mêlée s'est vu poser une plaque en métal comme Brad Barritt en 2018.

Mais s'il décide de jouer, le fera-t-il avec ou sans masque ? La question étant également de savoir si World Rugby va valider cette décision. Pour Grisoli, ce serait l'idéal surtout avec un masque en carbone. La tête n'est pas utilisée pour impacter l'adversaire et on sait que l'instance fait la chasse aux chocs à la tête. RUGBY. Coupe du Monde. Quel 9 titulaire pour le XV de France après la blessure d'Antoine Dupont ?Il est possible que le staff et Antoine Dupont procèdent à des tests pendant les semaines qui arrivent. On sait que plusieurs joueurs de NBA et football ont déjà porté des masques en carbone ou en plastique. Mais il faut savoir que l'instance internationale est très stricte sur le sujet :

Les matériaux rigides qui ne répondent pas à une spécification de performance spécifique peuvent augmenter le risque pour le porteur ou les autres joueurs (coéquipiers et/ou adversaires). Cela signifie que les appareils tels que les protège-visages, les appareils auditifs, les prothèses et les moniteurs de fréquence cardiaque portés sur la poitrine (entre autres) ne peuvent être portés pendant les matches par aucun joueur.

Des discussions pourraient avoir lieu entre les différentes parties. L'idéal étant de protéger la zone faible, mais aussi qu'il n'y ait pas de risques pour les adversaires. Un masque en mousse comme Imanol ne serait sans doute pas la meilleure des options, même si le sien avait été bricolé avant la rencontre. RUGBY. XV de France. Masque, plaque en métal, et si Antoine Dupont rejouait plus tôt que prévu ?

D'ici au quart de finale dans trois semaines ou bien la demie une semaine plus tard, Antoine Dupont pourrait bien décider de ne jouer sans aucune protection. Pour le président du Stade Toulousain Didier Lacroix via le Midi Olympique, "l'équipe de France doit se préparer à jouer sans Antoine pendant un certain temps. Charge à eux de trouver des solutions, même s'il est le meilleur joueur du monde".