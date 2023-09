RUGBY. XV de France. Antoine Dupont opéré, la course contre la montre est lancée

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie jeudi soir à la Coupe du monde, le capitaine du XV de France Antoine Dupont a été opéré.

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie jeudi soir à la Coupe du monde, le capitaine du XV de France Antoine Dupont a été opéré à Toulouse ce vendredi soir, selon un communiqué de la Fédération française de rugby.



Suite à sa blessure contractée lors du match France - Namibie, Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre aux alentours de 23h au CHU Purpan de Toulouse. D’ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein de l’équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical.

L'instance tricolore annonce donc une reprise sportive progressive pour le demi de mêlée. Pour rappel, l'équipe de France ne joue pas pendant deux semaines. Le prochain rendez-vous est programmé le 6 octobre face à l'Italie. Un match important en vue de la qualification pour les quarts de finale.

On imagine que le staff tricolore et les médecins ne vont prendre aucun risque avec Antoine Dupont. Maxime Lucu et Baptiste Couilloud vont très certainement se partager la tâche pour cette rencontre prévue à Lyon. Pour l'heure, et après avoir joué trois rencontres, le XV de France domine la poule A devant les Transalpins et les All Blacks. L'Italie et la Nouvelle-Zélande se retrouvent la semaine prochaine à Décines. Le résultat de ce match aura une grande importance pour le classement finale de la poule.

Pour rappel, le premier et le second du groupe A retrouveront de manière croisée les deux meilleures équipes de la poule B qui comprend l'Ecosse, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Deux nations qui croisent le fer ce samedi soir au Stade de France.

De son côté, Antoine Dupont va prendre le temps de récupérer. Pour l'heure, on ne connait pas la nature de l'opération. Lui a-t-on remis l'os ou bien s'est-il fait poser une plaque en métal comme Brad Barritt en 2018 ? Pour rappel, l'international anglais avait été opéré après une fracture de la pommette avant de jouer face au Leinster en Coupe d'Europe quelques jours plus tard.



Le capitaine du XV de France dispose de beaucoup plus de temps devant lui pour se remettre du choc et de l'opération. Pour rappel, le quart de finale est programmé dans trois semaines. Il n'est pas impossible que Dupont soit sur la feuille de match, comme finisseur ou titulaire.