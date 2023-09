RUGBY. Les Springboks espèrent revoir Antoine Dupont rapidement (pour un éventuel quart de finale ?)

Défaits par l’Irlande, les Springboks ont désormais de grandes chances d’affronter le XV de France en quart de finale de la Coupe du monde.

Le Stade de France a pris des allures vertes ce samedi 23 septembre. Pour LE CHOC de la poule B, l’Irlande a battu l’Afrique du Sud sur le score de 8 à 13. Vainqueur, l’Irlande prend une belle option pour la première place de son groupe. Loin d’être une promenade de santé, il lui reste l’Écosse à affronter.

RUGBY. Afrique du Sud/Irlande : 5 points à retenir pour le XV de France en vue des quarts

Les Springboks soutiennent Antoine Dupont

Dans l’esprit de beaucoup, cette rencontre entre champions du monde en titre et numéro 1 mondial scelle officieusement les pronostics de ce groupe. Ainsi, l’Afrique du Sud s’imagine déjà potentiellement affronter un XV de France leader de sa poule. En zone mixte, le trois-quarts centre sud-africain Jesse Kriel s’est adressé à Actu Rugby. Au sujet des Bleus, il déclare “que l'équipe de France joue très bien”, malgré quelques blessés dans l’effectif.

RUGBY. XV de France. Antoine Dupont opéré, la course contre la montre est lancéeEn parallèle, le joueur s’est attardé sur le cas d’Antoine Dupont. Il espère revoir le demi de mêlée apte le plus vite possible et juge “vraiment (dommage) de voir un gars comme lui être blessé.” il complète son propos ainsi :

J'espère qu'il va pouvoir récupérer bientôt et revenir avec l'équipe de France. Je sais qu'il représente beaucoup pour l'équipe de France et les Français. Je pense que la Coupe du monde sera meilleure avec son retour. Je souhaite vraiment qu'il ait une convalescence rapide.”

De la même manière, le capitaine emblématique des Springboks Siya Kolisi s'est exprimé en conférence de presse au sujet d'Antoine Dupont. Face aux journalistes, il déclare : "Il est essentiel pour l’équipe de France. J'espère qu'il se rétablira dans de bonnes conditions et qu’il sera de retour très bientôt."

Elles ont toutes les deux joué 3 de leurs 4 matchs de poule. Ainsi, les sélections françaises et sud-africaines ont de grandes chances de se retrouver le dimanche 15 octobre à 21h au stade de France. Cependant, leur parcours en poule n’est pas encore terminé et ceci ne reste que de l’ordre de la spéculation.

RUGBY. Coupe du monde. XV de France. Antoine Dupont peut-il vraiment porter un masque ?

Se concentrer sur l’Italie avant d’accepter l’invitation

Si les Springboks devraient facilement se défaire des Tonga, le XV de France affronte un adversaire un peu plus coriace. En effet, les hommes de Fabien Galthié clôturent leur aventure dans cette poule A par un choc contre l’Italie. Deuxième adversaire le plus redouté du groupe, après la Nouvelle-Zélande, les Italiens joueront leur qualification en quart de finale.

Si, la France part largement favorite dans ce duel, elle doit faire attention à ne pas se laisser surprendre. Le récit de la victoire non bonifiée face à l’Uruguay ne doit pas répéter, au risque d’avoir une mauvaise nouvelle au bout des 80 minutes.

La dernière défaite française face à l’Italie date du 3 février 2013 lors d’un match joué à Rome. Depuis, les Bleus sont sur une série de 13 victoires face aux Transalpins. Cependant, la dernière confrontation avait été le théâtre d’une rencontre très compliquée à gérer pour les hommes de Fabien Galthié. Ils n’avaient gagné que de 5 petits points grâce à un essai salvateur de Matthieu Jalibert à 13 minutes de la fin du match.

RUGBY. XV de France. ''Je serais très surpris s'il n'est pas disponible pour les quarts ou les demies'', confie Edwards à propos de Dupont