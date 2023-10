RUGBY. Comment dit-on ''résilience'' en basque ? Charles Ollivon répond par l'exemple

Le 3e ligne de Toulon Charles Ollivon a retrouvé sa place au sein du XV de France avant la coupe du monde. Une victoire pour le Basque qui prouve sa ténacité.

Dans le rugby, certains joueurs deviennent sans vraiment le vouloir les parfaits représentants des valeurs de ce sport empreint de courage et de persévérance. Ainsi, Charles Ollivon, le 3e ligne de Toulon et du XV de France, incarne à merveille cette ténacité qui anime tant de rugbymen sur les terrains. Tombé dans l'ovalie depuis tout petit, le Senpertar (habitant de Saint-Pée-sur-Nivelle) pourrait très prochainement vivre le Mondial en France dans la peau d'un titulaire. Une victoire à plus d'un titre pour le Basque qui n'a jamais été sélectionné chez les Bleus dans les catégories de jeunes. Et ce, malgré de solides prestations avec les Espoirs de Bayonne.



Il a fallu attendre novembre 2014, pour voir Ollivon sous le maillot tricolore pour la première fois. Remarqué par Yannick Bru, il se voit offrir une place de remplaçant par Philippe Saint-André face aux Fidji puis l'Argentine. Doté de très bonnes mains, aérien et mobile, le jeune Bayonnais semble promis à un bel avenir. Mais il est victime d'une entorse acromio-claviculaire en Coupe d'Europe qui l'écarte du Tournoi des 6 Nations 2015 et le prive de défendre les couleurs tricolores. La relégation de son club, Bayonne, en Pro D2 ajoute à sa déception, mais Charles Ollivon ne baisse pas les bras et signe à Toulon avec beaucoup d'ambitions.



Cependant, les écueils se multiplient. Non retenu pour le Mondial 2015, Ollivon doit batailler pour retrouver sa place en équipe de France et s'imposer à Toulon. Ce n'est qu'en novembre 2016 qu'il retrouve la tunique bleue sous les ordres de Guy Novès. Il joue d'ailleurs tous les matchs et débute même face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le staff tricolore compte sur lui pour l'avenir avec le Mondial 2019 au Japon en ligne de mire. Mais sa progression va une nouvelle fois être stoppée. Pire, il va alors être question d'une fin de carrière.

Comme Charles Ollivon, Dupont et Jalibert nombreux sont les rugbymen qui préparent l’après-rugby et qui anticipent une éventuelle fin de carrière avant l’heure. Ainsi, le 3e ligne possède un BTS MUC (management des unités commerciales). Trouver sa voie n’est chose aisée pour tout le monde. C'est le cas aussi chez les féminines. En mai dernier, la direction régionale Nord de Manpower a signé une convention de partenariat avec le Stade Villeneuvois, évoluant en Élite 1. L’objectif étant de soutenir les joueuses dans leurs carrières professionnelles et de les accompagner dans la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’un contrat d’alternance sur leur territoire, pendant et après leurs carrières rugbystiques. Un jobdating auprès des 500 adhérents et joueuses du club avait été organisé avec plus de 950 offres d’emplois à pourvoir.

Déjà embêté par son épaule en 2013, puis touché au printemps 2017, il est victime d'une facture de l'omoplate avant même le début de la saison 2017/2018 lors d'une rencontre amicale face à Lyon. Une blessure à la fois très rare et très grave pour un sportif. Saison blanche pour le joueur du RCT qui voit tous ses efforts réduits à néant. Mais on l'a dit, Charles Ollivon, c'est la définition même de la ténacité. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il possède un mental à toute épreuve. Ce qui force à la fois l'admiration et le respect de la part de ses coéquipiers. Une force qui va lui permettre de surmonter un nouveau coup dur en septembre 2018 lorsqu'il rechute lors d'une banale séance d'entraînement.

A seulement 25 ans, sa carrière a bien failli se terminer face aux nombreux refus des médecins. Mais il n'a une nouvelle fois rien lâché et trouvé un chirurgien disposé à l'opérer de cette épaule qui lui a si souvent gâché la vie. Après seulement deux matchs de Top 14 avec Toulon, il est une nouvelle fois sur la touche. Déterminé et résilient, il va travailler et retrouver ses coéquipiers avant même la fin de la saison. Nous sommes alors en mars 2019 et à quelques mois du Mondial au Japon, Ollivon enchaîne les rencontres en titulaire. D'abord réserviste chez les Bleus, il s'invite finalement sur les feuilles de match de Jacques Brunel à trois occasions, et marque même un essai en quart de finale face au Pays de Galles.



La persévérance et le talent de Charles Ollivon finiront logiquement par attirer l'attention du nouveau sélectionneur tricolore Fabien Galthié, qui le désigne capitaine du XV de France au début de son mandat en 2020. Pour Galthié, Ollivon incarne la résilience, la détermination et la conviction. Des qualités essentielles au rugby. Il mènera les Bleus vers une très belle 2e place dans le Tournoi. Compétition qu'il a terminée dans la peau du meilleur marqueur d'essai. Il est alors LE leader de cette équipe de France avec qui il décroche à nouveau la deuxième place du 6 Nations en 2021.

Avec Ollivon, Dupont, Fickou ou encore Alldritt, le XV de France ne manque pas de leaders capables de mener les Bleus vers leurs objectifs. Des joueurs animés par les mêmes valeurs de dépassement de soi, de respect et de solidarité sans oublier un formidable esprit d’équipe. Il était logique que Manpower, qui partage également ces valeurs, s’engage en qualité de partenaire officiel de la FFR. Depuis février 2023, le leader mondial du travail temporaire et du recrutement, a intégré la grande famille du rugby. Il a notamment accompagné les Bleuets vers un 3e titre mondial lors de la Coupe du monde. Manpower est désormais certifié “Recruteur Officiel” de France Rugby, un label qui fait écho au programme MyPath®/Agent des Talents. Ce programme unique, créé en 2019, fait le lien entre les entreprises en recherche de main d’œuvre et les profils rares.

Malheureusement, les blessures continuent de le hanter. Une rupture du ligament croisé du genou gauche en juin 2021 le contraint à une nouvelle période d'indisponibilité. Privé de la tournée en Australie en juillet 2021, il voit ses coéquipiers réaliser une performance historique l'hiver suivant avec un premier Grand Chelem depuis 2010. Malgré ces obstacles, Ollivon retrouve les terrains en mars avec Toulon, puis est rappelé pour la tournée au Japon en juillet 2022, retrouvant ainsi son rôle de capitaine du XV de France en l'absence des finalistes.



2022 marque réellement le retour au premier plan du Basque sous le maillot du XV de France. S'il a profité de l'absence du Chelemard François Cros pour démarrer en 3e ligne, il a su saisir sa chance face à l'Australie puis l'Afrique du Sud. Homme du match face aux Wallabies, solide en défense et en touche contre les Boks, il retrouve son brassard de capitaine lors du troisième match de l'automne suite au carton rouge d'Antoine Dupont. Le retour sur les terrains de Charles Ollivon, joueur très complet, est alors salué par tous les amoureux du rugby, tant son apport au jeu est indéniable.





Le parcours tumultueux de Charles Ollivon démontre son inébranlable détermination. Le retour en force de ce joueur au cœur de guerrier est une véritable source d'inspiration pour tous les passionnés de rugby, qui savent que la ténacité est la clé pour réussir dans ce sport si exigeant. C'est aussi une très bonne chose pour le XV de France. Lequel se prépare à vivre le Mondial 2023 avec un joueur déterminé à décrocher le titre tant convoité. Charles Ollivon, le combattant féroce à l'abattage énorme en défense et aux qualités de meneur indéniables, est bien parti pour marquer l'histoire du rugby français avec les Bleus.

