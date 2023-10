COUPE DU MONDE. Ange Capuozzo x Louis Bielle-Biarrey, destins croisés

Capuozzo et Bielle-Biarrey cultivent de nombreuses similitudes, malgré eux d'ailleurs. On exagère ? Avouez que le clin d’œil est plus que sympa, à l’aube de s’affronter dans le même couloir, en coupe du monde…

France vs Italie, c’est la petite histoire dans la grande. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de ce match de coupe du monde, véritable 8ème de finale pour les deux équipes, cette partie sera aussi une énorme confrontation entre les deux cousins transalpins. A Lyon, à un rien du pied des Alpes à vol d’oiseau et, à une petite centaine de la frontière italienne, qui plus est.

Par-delà cette proximité géographique entre les deux voisins latins, cette rencontre sera encore plus particulière pour deux (presque) locaux de l’étape. Certes, Baptiste Couilloud est un enfant de la cité des Gones et Monty Ioane ou Martin Page-Relo viennent de s’engager au LOU, mais leurs liens n’étant pas plus étroits que cela, ce n’est pas d’eux qu’on cause.

Mais plutôt de deux gueules de poupon du bassin grenoblois. Car ce match sera bien évidemment l’occasion pour que tous les proches du trublion tricolore Louis Bielle-Biarrey et de l’Ange italien Capuozzo soient au stade. Alors profitons de leur probable affrontement direct (le premier dans leurs jeunes carrières) pour oser la comparaison : à moins qu’on soit miro sans le savoir, on a, depuis ses débuts professionnels, toujours trouvé que le petit LBB avait de faux airs de "Capu" sous son casque rouge vissé sur la tête.

Avec leurs physiques un peu frêle par rapport à leurs congénères (1m77 et 74kg pour le Toulousain, 1m84 et 84kg pour le Girondin), les deux feux follets ont parfois la même allure lorsqu’ils touchent un ballon sur l’extérieur, notamment grâce à leur capacité à mettre le feu avec leurs cannes et leurs appuis. Et puis bien sûr, du fait qu’ils soient tous les deux issus de la formation du FCG.





Je ne le connais que très peu. Il est plus jeune que moi de 4 ans donc je ne l'ai jamais cotoyé. Mais je sais qu'à Grenoble, il avait rapidement été identifié comme un joueur à très fort potentiel, très talentueux et rapide. Il est parti très jeune à l'UBB et je me souviens que ça avait fait un peu parler. Tout le monde se demandait ce que ça allait donner. On l'a vu... - Ange Capuozzo à propos de Louis Bielle-Biarrey, pour le Midi Olympique

Voisins depuis petits

Le pire, niveau similitudes, laissant presque à penser qu’ils ont forcément une branche de leur arbre généalogique en commun ? C’est que les deux minots auraient pu - vous en conviendrez - venir des 4 coins de l’ancienne région Rhône-Alpes, et ses plus de 43 000km2 de superficie. Ou des clubs les plus excentrés de Grenoble, le centre de l’Isère, et ses 145 entités recensées. Mais non ! Au lieu de ça et comme si les deux garçons avaient quelque chose qui les reliait chimiquement, Capuozzo et Bielle-Biarrey sont originaires de villages voisins, tous deux de l’agglomération grenobloise.

XV DE FRANCE. ‘’Génie'', ''incroyable de maturité'', Louis Bielle-Biarrey encensé avant le match face à l’Italie

Pont-de-Claix et Seyssins ne sont en effet distants que de 7 petits kilomètres et entre les deux, une belle rivalité existe, leurs équipes s’affrontant très régulièrement de l’école de rugby jusqu’en Séniors, encore engagées dans la même poule de Fédérale 3 cette année. Pas plus tard qu’il y a 3 semaines, pour l’ouverture de leur saison, Pontois et Seyssinois ont d’ailleurs croisé le fer, pour une victoire 16 à 59 de l’entité noire et blanche, si chère à LBB. Est-ce un signe en vue du match de vendredi soir ? On signerait en tous cas pour un même score en faveur des Tricolores…