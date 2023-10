VOS MATCHS DE RUGBY FRANCE/ITALIE ET IRLANDE/ECOSSE SUR QUELLE CHAÎNE ET À QUELLE HEURE ?

Cinquième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde ! Qui verra les quarts de finale ? Le XV de France joue son avenir face à l'Italie.

Cinquième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde ! Déjà me direz-vous ! Les quarts de finale pointent le bout de leur nez mais on ne connait pas encore les affiches ! Et c'est passionnant !

Beaucoup de choses peuvent se produire ce week-end. Notamment dans la poule du XV de France qui joue son avenir face à l'Italie vendredi à Lyon. Après la fessée reçue contre la Nouvelle-Zélande, les Transalpins vont-ils poser des problèmes aux Bleus ?

L'autre rencontre qui intéresse particulièrement les supporters se jouera samedi soir au Stade de France. En effet, l'Irlande et l'Ecosse s'affrontent pour une place en quart. Un match à la vie, à la mort pour reprendre les mots de beaucoup de sélectionneurs. Malheur au vaincu.

D'autres nations auront moins de pression pour cette ultime journée. On pense à la Nouvelle-Zélande, à l'Angleterre ou encore au Pays de Galles qui ont fait le boulot pour s'assurer une place en quart.

En revanche, rien n'est fait pour le Japon et l'Argentine, à égalité de points dans le groupe D. Japonais comme Argentins n'ont pas été flamboyants durant ce Mondial. C'est le moment d'élever son niveau de jeu pour se qualifier.

Pas le droit à l'erreur également pour les Fidji qui retrouvent une excitante équipe du Portugal. Les Lusitaniens auront-ils encore les ressources physiques pour tenter de priver les Îliens d'une qualification et s'offrir un succès historique ?

Une chose est sûre, cette cinquième journée sera décisive et surtout, elle sera déchirante pour plusieurs équipes qui verront la fin de leur aventure dans cette coupe du monde.

COUPE DU MONDE - 5E JOURNÉE

JEUDI 5 OCTOBRE :

Nouvelle-Zélande vs Uruguay à 21h sur TF1

VENDREDI 6 OCTOBRE :

France vs Italie à 21h sur TF1

SAMEDI 7 OCTOBRE :

Pays de Galles vs Géorgie à 15h sur France 2

Angleterre vs Samoa à 17h45 sur France 2

Irlande vs Ecosse à 21h sur TF1

DIMANCHE 8 OCTOBRE :