COUPE DU MONDE. 5 raisons pour lesquelles l’Italie peut battre le XV de France !

Ce vendredi soir à Lyon, le XV de France va défier la Squadra Azzurra pour ce qui s'apparente à un véritable huitième de finale ! Un match plus dangereux qu'il ne paraît.

L'Italie est une bête blessée

Bien que sur le papier, la France soit largement au-dessus de cette équipe italienne, la défaite de ces derniers face aux Blacks n'annonce rien de bon. Depuis le début de la compétition, cet affrontement Franco/Italien est ciblé par les Transalpins, qui savent parfaitement qu'un quart de finale historique est à la clé.

Après avoir subi une déculottée historique, 96-17, 14 essais à 2, et une leçon de rugby, la motivation pour ce match est toute trouvée. Les coéquipiers de Garbisi vont tout laisser sur le terrain vendredi soir, et auront à cœur de se racheter et de priver les Bleus d'une qualification.

De gros atouts offensifs !

Au complet, l'équipe d'Italie propose une ligne de trois quarts splendide, avec des joueurs très dangereux. Le replacement de Tomaso Allan à l'arrière permet à Capuozzo de créer des brèches sur son aile, et de laisser parler tout le talent de Garbisi à l'ouverture ! Sur l'autre aile, Ioane connaît aussi une Coupe du monde réussie, avec un essai et un match plutôt abouti face aux Blacks. En troisième ligne, Negri et Lamaro jouent sans cesse après contact, ce qui est une solution de plus en attaque. Rappelons tout de même que cette équipe a passé 38 points à l'Uruguay, tandis que nos Bleus même pas 30 (27).

Un dernier match équilibré !

Lorsque nous nous penchons sur les dernières confrontations entre l'Italie et la France, le dernier match peut être un motif d'espoir pour la Squadra Azzurra. Cette rencontre remonte à la première journée du dernier Tournoi des 6 Nations, à Rome, le 5 février 2023. Cet après-midi-là, les hommes de Kieran Crowley ont tenu tête aux Tricolores, et n'ont perdu que de cinq petits points, 24-29. Pourtant, ce jour-là, la France avait affiché sa meilleure équipe possible, avec son florilège de grands joueurs, Dupont, Ntamack, Alldritt, Penaud, Ramos.... En deuxième mi-temps, les Italiens avaient fait jeu égal, avec dix points inscrits de chaque côté. Nul doute que ce match a déjà été analysé plusieurs fois à la vidéo !

Des lourds blessés français

Même si nos Bleus ont un des meilleurs effectifs du monde à l'heure actuelle, certaines blessures pourraient les handicaper. Évidemment, l'absence d'Antoine Dupont pour un match aussi important pèse dans la balance, car même si une rencontre de rugby se joue à quinze contre quinze, sa présence suffit pour rassurer ses coéquipiers. Son partenaire de club, Romain Ntamack est, lui aussi, forfait, ce qui donnera une charnière presque inédite. Devant, les retours de Jelonch et Baille redonnent le sourire, mais seront-ils à 100% de leurs capacités ? Enfin, la puissance de Paul Willemse manquera aussi à la mêlée française.

Des zones d'ombre ?

Malgré trois victoires en autant de matchs, le contenu de ces dernières rencontres n'a pas satisfait l'ensemble des supporters du XV de France. En premier lieu, la défense de l'équipe de France fait grandement parler, car ce secteur de jeu était une force, il n'y a pas si longtemps. Face aux All Blacks, 32 plaquages ont été ratés, sur 135. Contre l'Uruguay, 18 sur 93 tentés, encore une fois trop. Contre ces mêmes Uruguayens, à quinze reprises, l'arbitre a sifflé contre le XV de France, un total bien trop conséquent à ce niveau-là.

Enfin, les rucks posent également un problème, car pour le premier match, la Nouvelle-Zélande a remporté 75 d'entre eux, contre seulement 55 pour les Bleus. Rebelote contre l'Uruguay, où les coéquipiers d'Arata ont pris le meilleur 64 fois, contre 48 pour la France.

