Coupe du monde. Le XV de France prêt à dominer l'Italie ? ''Beaucoup de joueurs ont établi des records''

Le XV de France affronte l'Italie vendredi à Lyon. Un match ultra-important pour les Bleus en vue de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Match décisif pour le XV de France vendredi à Lyon. Les hommes de Fabien Galthié, pourtant victorieux à trois reprises dans cette coupe du monde, jouent leur place en quart de finale. Les Bleus retrouvent l'Italie six mois après un match compliqué dans le Tournoi des 6 Nations. "Ça n’aura rien à voir avec ce match d’ouverture du Tournoi des Six Nations il y a six mois. Cela faisait un moment qu’on n’avait pas joué ensemble, on avait été beaucoup pénalisés, tandis que la Nouvelle-Zélande a tout fait parfaitement", commente le talonneur tricolore Pierre Bourgarit.

On en attend pas moins des Bleus et on imagine qu'ils ont le même niveau d'exigences avant de se projeter vers les phases finales. "On sait très bien que vendredi, si on ne gagne pas on rentre chez nous. Tout le groupe en a conscience, on prépare ce match depuis la semaine dernière."

Pour le XV de France, les phases finales ont donc déjà commencé. Et bien que la Squadra ait été balayée par la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, pas question d'aller à Lyon la fleur au fusil. "Il n’y a aucun relâchement de notre côté. La préparation a été programmée, on sait où on veut aller, on a géré cette période pour mettre un peu de physique", explique l'entraîneur adjoint des Bleus Karim Ghezal.

Le staff avait prévu une montée en puissance du groupe pour ce match et ceux qui arrivent. Et ce qu'on peut dire, c'est que le plan a été respecté. "Niveau performance, beaucoup de joueurs ont établi des records de vitesse donc les joueurs se trouvent là où l’on voulait qu’ils soient." On espère donc voir une équipe à la fois en place en attaque mais aussi en défense.

Après la performance des All Blacks face à ce même adversaire, les Tricolores, devant leur public, sont attendus au tournant. Outre la victoire, c'est la manière qui sera observée. Si les Bleus l'emportent sans briller, le message envoyé à leur futur adversaire en quarts ne sera clairement pas le même que celui des Néo-Zélandais.

"On ne sera pas relâchés contre l’Italie, on sera focus, concentrés." Côté transalpin, on peut s'attendre à voir des joueurs remontés et déterminés. Non seulement ils veulent montrer un autre visage après la fessée reçue. Mais ils peuvent aussi se qualifier en gagnant ce match. Pour Ghezal, les Italiens auront un tout autre état d'esprit vendredi. Aux Bleus de répondre avec application à ce que vont vouloir proposer leurs adversaires.

Ensuite on sait que ce sera un match différent, le rugby est un sport de combat. Les Italiens ont dit eux-mêmes qu’ils avaient été détruits par les All Blacks et je pense qu’une équipe comme ça, pour avoir joué et entraîné, va se resserrer. On sait que l’équipe d’Italie qu’on va jouer sera une équipe différente de celle qui a joué les All Blacks à Lyon.