COUPE DU MONDE. Cette innovation des Springboks peut-elle faire la différence face au XV de France ?

Duane Vermeulen était dans la cahute des coachs face à l'Irlande. Face aux Bleus, il pourrait en être de même. Un détail qui n'en est pas vraiment un...

Depuis le début de la compétition, les Springboks cultivent de nouveau une culture de la différence. Qu’on aime ou qu’on n'aime pas, que l’on trouve cela ridicule ou pas, les Sud-Afs menés par le trublion Jacques Nienaber aiment trouver des méthodes ou solutions originales dans l’organisation de leur vase clos. Qui n’a pas été surpris de voir, depuis sa place en tribunes, ce même sélectionneur signaler avec une grosse boule de lumière le choix qu’il indiquait à ses joueurs sur le terrain ? À part dans les soirées disco, personne n’y avait encore pensé…

COUPE DU MONDE. POURQUOI LE STAFF DE L’AFRIQUE DU SUD UTILISAIT DES SIGNAUX LUMINEUX EN PLEIN MATCH ?Mais ce n’est pas tout. Dans la lignée des originalités proposées par l’encadrement des champions du monde en titre, si vous avez regardé leur choc au sommet face à l’Irlande il y a 10 jours, vous avez probablement pu voir un certain Duane Vermeulen aux côtés du staff. L’ancien toulonnais prépare-t-il une reconversion ? "Je ne peux pas dire s'il prépare l'avenir. Ce n'est pas la première fois que nous avons un joueur dans la cabine des coachs", expliquait son sélectionneur pour Planet Rugby.

VIDEO. D’UN RAFFUT ANIMAL, DUANE VERMEULEN ENVOIE UN CENTRE DE 110KG BOULER SUR PLUSIEURS MÈTRES

Est-il à ranger dans la catégorie des entraîneurs/joueurs, d’ordinaire réservée aux divisions amateures, ou en tout cas jamais observée - à notre connaissance - au niveau international et encore moins en coupe du monde ? Ça y ressemble fortement. "C'est bien pour nous, en tant qu'entraîneurs, d'avoir parfois un joueur avec nous, car il nous donne une perspective différente. (...) C'est un gars qui peut débuter, qui peut jouer un match test pour nous, mais c'est aussi un gars qui a beaucoup d'expérience. Et il ajoute sa richesse de connaissances au groupe."

L'exemple de François Louw

S’il est de coutume que les pontes de ce sport à l’expérience longue comme le bras aient pratiquement un rôle d’entraîneur dans les groupes qu'ils fréquentent (on pense à Jonathan Sexton ou Sergio Parisse, il y a quelques années en sélection, ou Jerome Kaino lors de sa dernière saison de joueur à Toulouse), voir un garçon disponible avec la casquette et l’oreillette du coach est en effet extrêmement rare, pour ne pas dire unique. Il semblerait pourtant que la place de Duane Vermeulen soit davantage en tribunes que derrière la mêlée des Boks, dans ce Mondial.

COUPE DU MONDE. RETOUR DE POLLARD AVEC LES SPRINGBOKS, UNE ARME FATALE FACE AUX BLEUS ?Il faut dire qu’à 37 ans et 72 sélections pour les Green and Gold, "Thor" a le vécu ainsi que la connaissance du jeu et de ses partenaires pour être précieux en dehors du pré. Si ses 122kg ne sont jamais une partie de plaisir à arrêter pour les défenseurs, que son "workrate" dans le jeu sans ballon reste également de haut niveau, l’Ulsterman n’a plus 20 ans, et son corps le lui fait ressentir.

VIDEO. À 36 ANS, DUANE VERMEULEN SONNE UNE CHARGE DE TAUREAU COMME AU BON VIEUX TEMPS

Qu’à cela ne tienne, les fougueux Jasper Wiese (27 ans) et Kwagga Smith (30 piges), dans la fleur de l’âge, lui sont préférés pour couvrir le numéro 8 dans cette coupe du monde. Mais Nienaber de rappeler qu’en 2019, les futurs vainqueurs du trophée Webb Ellis n’avaient validé leur place en finale qu’à la 76ème minute de jeu contre le Pays de Galles. D'une pénalité récupérée grâce à l’analyse et la finesse d’un certain François Louw, éminent flanker de 34 ans à l’époque, et pas retenu dans le groupe qui jouait les phases finales.

"Vermeulen est probablement dans le même moule. Mais s'il y a des blessures, il se tient prêt et a largement le niveau pour jouer et être bon." Un remplaçant de luxe, comme on dit...