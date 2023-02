VIDEO. D’un raffut animal, Duane Vermeulen envoie un centre de 110kg bouler sur plusieurs mètres

Rohan Janse Van Rensburg, ce nom vous dit quelque chose ? Eh bien dîtes-vous que le très solide centre a fini le nez dans le gazon en rencontrant Duane Vermeulen.

Malgré ses 36 ans bien tassés, de moins en moins de vitesse et un crâne de plus en plus plus dégarni, Duane Vermeulen est toujours aussi précieux sur un terrain. D’ailleurs, ce devrait être lui le titulaire derrière la mêlée des Springboks lors du Mondial en France. De plus en plus préservé par sa sélection et son club de l’Ulster, celui que l’on surnomme Thor n’en reste pas moins ce super-héros de 1m93 pour 120kg toujours aussi propre, bon au sol et capable d’envoyer n’importe quel joueur sur les fesses.

VIDEO. À 36 ans, Duane Vermeulen sonne une charge de taureau comme au bon vieux temps

Après une grosse charge en Champions Cup il y a quelques semaines, il l’a encore prouvé en frappant encore plus fort ce week-end. Comme Thor le fait avec son marteau, il a envoyé bouler son vis à vis sur plusieurs mètres. Et pas n’importe lequel ! A l’issue d’un grattage gagnant, le numéro 8 démarre lui-même derrière le ruck et, comme un grand, écarte d’une main ferme un certain Rohan Janse Van Rensburg, qui se retrouve le nez dans la pelouse. Lui ? Il n’est nul autre que le numéro 12 des Sharks, presque aussi solide et musculeux qu’un Josua Tuisova (1m85 pour 109kg), et que l’on surnommait "la bête de Carrington", en Angleterre. Bref, une chose est sûre, à 6 mois du Mondial, papy Vermeulen en a encore sous le coude…