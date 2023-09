COUPE DU MONDE. Pourquoi le staff de l’Afrique du Sud utilisait des signaux lumineux en plein match ?

Ce dimanche, l'Afrique du Sud a disposé de l'Écosse 18 à 3. Et si vous étiez devant votre écran, vous avez sûrement dû apercevoir une nouvelle manière de communiquer chez les Boks.

Ce dimanche, l'Afrique du Sud a disposé d'une équipe d'Écosse accrocheuse, pour son entrée en lice dans la compétition. Un premier succès 18 à 3, qui confirme la bonne forme des hommes de Jacques Nienaber, qui ont su faire plier la défense du XV du Chardon sur la durée.

Et en parlant du sélectionneur des Springboks, celui-ci s'est exprimé après la rencontre sur un sujet bien particulier, qui a attiré les regards de beaucoup d'observateurs : les signaux lumineux utilisés par le staff de l'Afrique du Sud en tribunes.

VIDÉO. D’une passe au pied à l’aveugle, Manie Libbok régale Arendse et le public de Marseille

En effet, nous sommes à la 23ᵉ minute, lorsque nous voyons Rassie Erasmus et son équipe utiliser un signal lumineux rouge. Et si certains se sont doutés que cette action devait être en rapport avec le saignement de Malcolm Marx (qui sortira dans la foulée), Nienaber a clarifié les choses.

''En ce qui concerne ces feux, ça a commencé quand on a joué contre la France à Marseille. Je ne sais pas si vous êtes allés au bord du terrain ou à proximité, mais le bruit est tellement puissant qu’on ne s’entend pas. C’est difficile de parler directement à notre staff. Je suis sûr que beaucoup d’équipes auront des systèmes afin de pouvoir communiquer. Mais ce n’est pas nouveau : quand j’étais au Munster, le rouge annonçait un remplacement, l’orange voulait dire qu’on pouvait attendre un peu et le vert que tout allait bien. C’est une manière plus facile de communiquer''.

Dans la foulée de cette explication, le sélectionneur des Springboks est également revenu sur la prestation de son équipe qu'il a globalement apprécié, mais surtout sur le statut de favori octroyé à certaines équipes comme la sienne, ou encore la France. Pour lui, les matchs de préparation ne veulent pas dire grand-chose : ''Il faut prendre un peu de recul avec les matchs de préparation. Je trouve que l’on a tiré beaucoup d’enseignements des matchs de préparation. Trop, certainement. On l’a fait pour la France, pour nous et surtout pour l’Angleterre. On se rend compte aujourd’hui que tous ces enseignements ne sont pas vrais''.

Une déclaration assez difficile à contredire, surtout lorsque l'on observe certains résultats, comme celui de l'Angleterre (victoire à 14 contre 15 face à l'Argentine), ou encore celui du Pays de Galles (succès 32 à 26 face aux Fidji). Néanmoins, d'autres nations comme l'Afrique du Sud ont confirmé leur bonne forme, face à des adversaires pas toujours simples à manœuvrer.

COUPE DU MONDE. Alldritt, Ford, Donaldson : quels joueurs ont impressionné lors de cette 1ère journée ?Pour rappel, l'Afrique du Sud continuera son parcours ce dimanche en affrontant la Roumanie (15 heures), avant de se frotter à l'un des autres favoris de ce Mondial : l'Irlande. Pour finir, les Springboks défieront les Tongiens le 1er octobre prochain. Quant aux Écossais, ces derniers ont le droit à un week-end de repos, avant d'affronter les hommes du Pacifique.