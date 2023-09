COUPE DU MONDE. Darcy Graham a-t-il été un si gros ‘’croqueur’’ face à l’Afrique du Sud ?

Ce dimanche, l’Écosse n’a pas réussi à faire tomber l’ogre sud-africain, et ce malgré une première période solide. Pourtant, le XV du Chardon aurait pu inscrire le premier essai du match…

À la fois si proche et si loin, voilà comment nous pourrions décrire l’équipe d’Écosse, après sa défaite face à l’Afrique du Sud 18 à 3. Dominés et inoffensifs dans le deuxième acte, Van Der Merwe et ses coéquipiers ont pourtant tenu la dragée haute aux champions du Monde en titre pendant plus d’une mi-temps.

Si bien qu’à la pause, les Springboks ne menaient que 6 à 3. Et encore, ce score aurait pu être bien différent, si le XV du Chardon avait mieux négocié certaines situations. La principale étant bien sûr le 3 contre 1 mal négocié par l’ailier Darcy Graham, suite à une superbe combinaison. Mais voilà, si sur le coup, beaucoup de personnes ont qualifié Graham de “croqueur” ou encore de “coffre à ballon”, la réalité est en fait, bien plus nuancée. Revenons en détail sur l’un des tournants de cette rencontre.

Nous jouons la 30ème minute, lorsque que l’Écosse récupère une touche dans le camp de l’Afrique du Sud. Turner alerte directement Tuipulotu, qui la remet sur un pas à Ben White. Le demi de mêlée choisit de servir Russell, malgré une première tentative d’interception de Kriel. L’ouvreur décale alors Darcy Graham, venu s’intercaler dans la ligne. Et c’est là, que le plus important se passe. L’ailier droit porte le ballon, avant de jeter un coup d’œil sur la gauche et de voir Kinghorn et Van Der Merwe sans opposition. C’est alors que l’arrière Willemse monte en pointe, pour couper la ligne de passe entre Graham et Kinghorn. Le joueur d’Édimbourg décide alors de feinter la passe (à raison), et de s’engouffrer dans l’intervalle.

Problème, l’ailier décide ensuite de continuer sa course, pensant certainement qu’il pouvait aller au bout tout seul. Sauf que moins d’une seconde après avoir mis dans le vent Willemse, Graham voit l’ouvreur Manie Libbok revenir de nul part, lui bloquant le haut du corps en le plaquant. Un geste défensif aussi intelligent que décisif, puisque Graham ne pourra pas libérer ses bras pour transmettre le ballon à ses soutiens. Résultat, celui-ci passe au sol, et le XV du Chardon est obligé de se réorganiser sur un ballon lent. Et finalement, cette action ne donnera rien…

VIDEO. Non mais vous avez vu cette accélération renversante de la mobylette Darcy Graham ?Mais alors quoi, Graham est-il le croqueur de l’année pour ne pas avoir donné le ballon plus tôt ? Selon nous, loin de là. Car même s’il avait bien l’occasion de transmettre à Kinghorn (nous verrons ça plus bas), ne négligeons pas l’excellente défense de Manie Libbok, qui réussit à rattraper en poursuite l’ailier écossais. Un geste possible grâce à une bonne défense glissée de sa part, depuis le départ de l’action. Mais ce n’est pas tout ! Car si Libbok joue parfaitement le coup, n’oublions pas la synchronisation parfaite entre lui et Willemse, qui, en coupant la ligne de passe, laisse une seconde supplémentaire à son ouvreur pour revenir sur Graham. Un choix très osé, qui a finalement porté ses fruits. Car en s’engouffrant dans l’espace libre (avec raison, rappelons-le), Darcy Graham subit une sorte “d’effet tunnel” pendant un court instant. Une hésitation brève qui permit à l’ouvreur des Springboks de revenir à temps pour empêcher Graham de passer à son arrière.

Une erreur pardonnable, mais une erreur bien réelle

Comme nous venons de le dire, cette action n’est pas aussi “criminelle” que l’on a pu entendre. Les Springboks défendent très bien, et Graham n’a que très peu de temps pour prendre sa décision, sans parler qu’il ne voit pas Libbok revenir. Mais voilà, malgré tous ces éléments, il n’empêche que l’ailier écossais aurait pu faire mieux. Comme nous le montre cette image, après sa feinte de passe, Graham a l’occasion de transmettre directement à Kinghorn ou à Van Der Merwe. Un choix qui aurait empêché Libbok de revenir, mais qui surtout aurait permis à l’Écosse d’inscrire le premier essai de la rencontre.

Malheureusement pour le XV du Chardon, Graham a certainement pensé qu’il pouvait finir ce coup tout seul, sans penser que l’ouvreur des Springboks le suivait de près. Un choix qui, au final, a certainement pesé dans la balance. Néanmoins, même avec cet essai inscrit, difficile d’affirmer que l’Écosse aurait pu remporter cette rencontre, tant les Sud-Africains ont maîtrisé la seconde mi-temps.