RUGBY. COUPE DU MONDE. L’Italie en mission face aux Bleus : ‘’On sait ce qu’il faut faire’’

Une semaine après leur déroute face aux All Blacks, les Italiens doivent gagner face au XV de France ce vendredi, s’ils veulent poursuivre leur aventure en Coupe du Monde.

Après avoir encaissé un cinglant 96-17 contre la Nouvelle-Zélande, les coéquipiers du seconde ligne David Sisi se sont rapidement remis au travail en vue du choc face aux Bleus :

On est vite passés à autre chose. En Coupe du Monde, tu n’as pas le temps de gamberger, que tu gagnes ou que tu perdes. On est tournés vers le prochain match.’’

Certains joueurs italiens se sentent même plus confiants à l’idée d’affronter la France que les All Blacks, à l’image de l’ancien ailier du Stade Français Paolo Odogwu :

On doit aborder chaque match avec la conviction qu’on peut le gagner. On ne joue pas souvent contre la Nouvelle-Zélande, alors qu’on affronte tous les ans la France dans le Tournoi. On est un peu plus familiers avec leur style de jeu, ce qui nous facilite la tâche au moment de préparer un match dans ce genre.’’

‘’On sait à quoi s’attendre, on sait ce qu’ils vont mettre dans la balance et on sait de quelle manière on va essayer de les contrer.’’

Les joueurs du sélectionneur Kieran Crowley se sont donc remis au travail, notamment devant, selon le pilier Federico Zani :

C’est évident, ce match (contre la Nouvelle-Zélande) a été compliqué pour nous, les avants. Donc notre objectif sera aussi de nous refaire, de montrer ce dont est capable le pack italien. On a travaillé toute la semaine pour que la conquête soit un de nos points forts.’’

Les Italiens donnent donc rendez-vous au XV de France ce vendredi, pour espérer participer au premier quart de final de Coupe du Monde de leur histoire.