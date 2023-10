RUGBY. Coupe du monde. ''Ils vont prendre 150 points en deux matchs'', Moscato promet l'enfer à l'Italie face au XV de France

Pour certains observateurs comme Vincent Moscato, le XV de France ne va faire qu'une bouchée de l'Italie ce vendredi à Lyon à la Coupe du monde.

La rencontre de Coupe du monde entre le XV de France et l'Italie cristallise toutes les attentions. Et pour cause, il va opposer l'hôte de la compétition à une nation qui a pris une raclée historique face aux All Blacks. Avec, pour enjeu, une place en quart de finale du Mondial. Ajoutez à cela le fait que les Bleus ont eu du mal à battre les Italiens il y a six mois, et vous avez le cocktail parfait pour faire monter la sauce avant la rencontre. Coupe du monde. Le XV de France prêt à dominer l'Italie ? ''Beaucoup de joueurs ont établi des records''Cependant, certains estiment que le match est joué d'avance, voire qu'il n'y aura pas match du tout, entre des Français reposés après 15 jours sans jouer et des Italiens au fond du trou. "Premier essai français en moins de cinq minutes, je vous le signe", a ainsi lancé Vincent Moscato sur les ondes de RMC.

L'ancien international faisait pourtant partie de ceux qui estimaient que les Transalpins avaient une chance contre la Nouvelle-Zélande. Il a dû se rendre à l'évidence. "Le couperet va tomber vendredi et après, ils seront en vacances, c'est comme ça. Quand tu prends 96 points, tu as plus le droit de figurer. Tu baisses la tête et tu montes dans le bus". RUGBY. COUPE DU MONDE. L’Italie en mission face aux Bleus : ‘’On sait ce qu’il faut faire’’Comment les coéquipiers d'Ange Capuozzo auront-ils digéré ce revers historique face aux All Blacks ? Un match où ils n'ont clairement pas été invités. "Mentalement, je ne vois pas comment tu peux t'en relever, estime Denis Charvet. Chaque rencontre ne ressemble pas à une autre mais il y a un décalage énorme". Les Tricolores ont en effet eu deux semaines pour préparer cette rencontre aussi bien physiquement que mentalement.

Pour Moscato, il n'y aura pas de round d'observation à condition que le XV de France y mette les ingrédients comme l'ont fait les All Blacks. Grâce à une énorme entame de match, les triples champions du monde ont plié le match. Les Italiens, assommés, n'ont pas été en mesure de s'en remettre. "Tu affrontes presque les mêmes dans le même stade. Ils vont prendre une deuxième rouste, 150 points en deux matchs, ça fait mal."

La fin des illusions et des espoirs pour les Italiens ce vendredi ? Certes, ils avaient fait presque jeu égal avec le XV de France en février dernier, mais le contexte était totalement différent. Finalement, ce match contre la Nouvelle-Zélande a pour beaucoup permis de situer le niveau de l'Italie à l'heure actuelle après deux victoires poussives contre la Namibie et l'Uruguay, contre qui ils étaient menés à la pause.

Depuis 2020, la moyenne de points inscrits par la France face à l'Italie est de 37 avec un maximum de 50 unités passées en 2021 à Rome. Les Italiens approchent des 22 points de moyenne face aux Bleus. 37 à 22, c'est presque le score du premier match de Galthié à la tête du XV de France en février 2020 (35-22) à Saint-Denis. Ce serait certes une victoire honorable pour les Tricolores mais les supporters en attendent certainement plus.