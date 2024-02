RUGBY. TOP 14. Incendie au stade Marcel-Michelin, Clermont - Toulouse menacé ou épargné ?

Dans la nuit du 24 au 25 février, un incendie a touché le stade Marcel-Michelin, antre de l’ASM Clermont-Auvergne qui défie le Stade Toulousain, en Top 14.

C’est la rencontre du dimanche soir pour cette 16ᵉ journée de Top 14. Ce dimanche 25 février, l’ASM Clermont-Auvergne accueille le Stade Toulousain sur sa pelouse. Cependant, un incendie imprévu a provoqué quelques inquiétudes du côté de Clermont-Ferrand.

TOP 14. Flament ? Meafou ? Quelle équipe pour Toulouse en vue du choc face à Clermont ?

Selon France Bleu, un feu se serait déclenché aux alentours de 4 heures du matin dans l’enceinte du stade Marcel-Michelin. Ce dernier aurait causé des dégâts matériels, mais aucun blessé n’est à signaler. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont effectué des contrôles de sécurité en début de matinée.

Dans la foulée, le club a annoncé officiellement ceci via un communiqué sur ses réseaux, ce dimanche matin :

Dans la nuit de samedi à dimanche, un violent incendie s’est déclaré dans le centre d'entraînement de l’ASM Clermont Auvergne impactant lourdement le rez-de-chaussée du bâtiment. Grâce à la prise en charge rapide et l’excellent travail des pompiers clermontois, le feu a pu être maîtrisé et la structure du bâtiment a été sauvée, mais les dégâts sont très importants. L’incendie n’a fait aucune victime et la sécurisation du bâtiment attenant au stade Marcel-Michelin permettra la tenue de la rencontre de la 16ᵉ journée de Top 14 face au Stade Toulousain, ce soir à 21h05."

⚠️Le centre d’entrainement touché par un incendie#CommuniquéOfficiel

Dans la nuit de samedi à dimanche, un violent incendie s’est déclaré dans le centre d’entrainement de l’ASM Clermont Auvergne impactant lourdement le rez-de-chaussée du bâtiment. Grâce à la prise en charge… pic.twitter.com/s50o2jSh5E February 25, 2024

Top 14. Comment Christophe Urios veut-il ramener l’ASM Clermont au sommet du rugby français ?

Ainsi, les flammes seraient apparues du côté de la salle du dojo, toujours selon France Bleu. Cette dernière est d'une superficie de 100 m² et est équipée d'appareils de musculation et se trouve dans un bâtiment accolé au stade. Cette salle d'entraînement ne pourra pas être utilisée par les joueurs dans les prochains jours.

Heureusement pour les joueurs, le public et les personnes qui auraient pu se trouver sur place, rien de grave n’est à déclarer. L’ASM Clermont-Auvergne (actuellement 8ᵉ) pourra donc se frotter au dauphin toulousain en bonne et due forme, pour espérer ne pas être distancé par le top 6.

TOP 14. RUGBY. Vaincu à Toulouse, Urios (ASM Clermont) qualifie l’arbitrage de ‘‘blague’’

Par ailleurs, la rencontre aller entre les deux formations, à la 8ᵉ journée, avait été le cadre de polémiques. Les Clermontois avaient réalisé une belle partie sur les bords de la Garonne, mais n’avaient pas été récompensés, face au réalisme toulousain. Désormais, les joueurs de Christophe Urios chercheront à obtenir leur revanche.

De plus, Toulouse était venu s’imposer à Clermont la saison dernière. Cette performance remarquable était la première victoire rouge et noir en Auvergne depuis 21 ans, en championnat. L’occasion pour les Toulousains de revenir marquer de leur empreinte ce lieu ou pour les locaux de s’affirmer de nouveau, réponse ce dimanche soir.

RUGBY. Cette statistique hallucinante qui aurait pu envoyer Clermont à la deuxième place du Top 14 !