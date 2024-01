RUGBY. Cette statistique hallucinante qui aurait pu envoyer Clermont à la deuxième place du Top 14 !

Cette saison, l'ASM alterne le bon, et le moins bon. Les hommes de Christophe Urios ont subi des revers cours, intervenus dans les derniers instants, ce qui est aujourd'hui regrettable...

Une statistique dingue

Actuellement neuvième du Top 14, Clermont est dans le ventre mou du Top 14. Le club auvergnat ne compte que 5 points de retard sur le premier qualifié qu'est Pau, mais également 6 points d'avance sur le premier relégable qu'est Lyon.

Il faut dire que les coéquipiers d'Anthony Belleau n'ont pas eu la réussite espérée, et trop souvent, les matchs n'ont pas tourné en leurs faveurs.

En parlant de cela, nos confrères de RugbyPass ont révélé que si les matchs duraient 78 minutes, les Clermontois pointeraient à la 2ᵉ place du classement !

Ces derniers se sont amusés à calculer les changements sur le classement, si ces essais de derniers moments ne s'étaient pas produits, et le résultat et sans appel. Dernièrement, les Jaunards ont bien failli l'emporter sur la pelouse de l'UBB, avant que Pete Samu ne marque à la 78ᵉ minute, d'un essai casquette. Résultat, 35-40, après une domination presque totale.

Ensuite, une fois de plus à l'extérieur, et chez un cador du Top 14, Clermont aurait dû s'imposer. Face au Stade Français, la bande à Fouyssac menait 7-14 après la sirène, et la victoire semblait acquise. Néanmoins, un essai de Dakuwaka, transformé du bord de la touche par Henry, ramena les deux équipes à égalité (14-14).

Ce mois de janvier aurait donc pu se transformer en deux victoires convaincantes à l'extérieur et 8 points de glaner, mais seulement 3 repartent en Auvergne.

Plus tôt dans la saison, l'ASM c'est aussi fait surprendre à domicile, notamment lors de cette septième journée de Top 14 face à Toulon. Les hommes d'Urios menaient 14-13 à la mi-temps, puis 27-23 jusqu'à l'essai assassin de Wainiqolo, encore une fois à la 78ᵉ minute !

Vous l'aurez donc compris, Clermont peut gagner face à n'importe qui cette saison, à condition de rester concentré durant l'intégralité de la partie !

