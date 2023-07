Top 14. Comment Christophe Urios veut-il ramener l’ASM Clermont au sommet du rugby français ?

Depuis le début de la préparation auvergnate, le manager a fait un état des lieux de son effectif et de l’ambiance dans le vestiaire.

Depuis son arrivée, Christophe Urios était surtout là pour trouver ses marques. Débarqué de l’UBB, l’entraîneur avait trouvé un point de chute à l’ASM Clermont. Au cœur du géant d’Auvergne, la sinistrose était forte et l’idée d’arranger tous les maux du clubs semblait compliquée en si peu de temps. Désormais éloigné d’anciens cadres tels que Damian penaud ou Arthur Iturria, l’heure est à la reconstruction. Pour solidifier les bases de sa génération jaune et bleu, l’ancien Castrais a mis en lumière les défis “Vulcains”, une suite de mise au vert aux thèmes gardé secrets par le staff.

Renforcer les relations

Néanmoins, le premier d’entre eux a déjà pointé le bout de son cratère. Au cœur de la région, les rugbymen se sont convertis en berger afin d’y effectuer des activités thématiques. Dans un article de France 3 Auvergne-Rhône Alpes, on apprend qu’ils s’étaient retrouvés du 15 au 16 juillet à Super-Besse. Mais, rassurez-vous, les tâches demandées faisaient bel et bien échos au monde de l’ovalie. Séparés en deux équipes, les Auvergnats avaient pour but, d’ici à la fin du week-end, de “lâcher, regrouper et mettre en enclos un troupeau de moutons.”

Toujours pour le média local, le préparateur physique Vincent Goddeliere explique les avantages de ces activités : “On va voir le caractère dans certaines de nos disciplines, qui va être leader, qui va être suiveur, qui va être organisateur du groupe. C’est un petit laboratoire pour voir comment notre groupe vit.” Le tout, dans le Puy-de-Dôme afin de renforcer l’identité locale.

Pour Christophe Urios, la clé de voûte de son groupe en construction devra être la bonne entente dans le vestiaire. Une circonstance qu’il n’avait pas forcément observée lors de son arrivée en janvier dernier. Peu importe s’ils perdaient ou gagnaient, cette “ambiance bien trop plate” était détaillée par La Montagne dans un papier dédié aux fameux défis “Vulcains”, paru le 14 juillet.

Urios veut redevenir “lui-même”

Quelques jours auparavant, Christophe Urios glissait quelques paroles au canard du coin. Toujours centré sur l’idée d’un groupe fort et uni, sûr et en dehors du terrain, il avouait avoir levé le pied à son arrivée durant l’hiver. Il déclarait : “Quand je suis arrivé, j’étais obligé d’embarquer les mecs. Il restait quatre mois et je ne pouvais pas me mettre tout le monde à dos. Mais j’aurais pu faire les choses différemment. J’aurais pu faire un séminaire de staff par exemple.” Désormais, l’ancien Bordelais a un mot à la bouche, il veut être “lui-même”.

Après avoir pris la température pour éviter de brusquer les égos, la locomotive démarre. Désormais pleinement intégré et épaulé par son staff venu tout droit de Bordeaux, les choses sérieuses commencent. Toujours selon La Montagne, le technicien a conscience que les cartouches sont rares et que sa méthode n’a pas le droit à l’erreur :

On a besoin d’être humble dans ce que l’on veut faire. Et, surtout, on a besoin de travailler sur le chemin. Évidemment, tout ce qui est mis en place, c'est pour jouer le plus haut niveau. On doit retrouver ça. Mais, actuellement, ce sont des paroles en l’air. C’est le terrain qui parlera. On a construit une organisation qui nous permettra de marcher à nouveau sur la lune. Michelin nous donne des perspectives intéressantes. Mais, en face, il ne faut pas que l’on déconne. Parce que ça ne passera qu’une fois.”

