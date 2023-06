TOP 14. ''On aurait pu aller un peu plus loin'' avec Urios, le staff de l’UBB se confesse

Éliminé de la course au Bouclier de Brennus par le Stade Rochelais, le staff de l’Union Bordeaux-Bègles aurait aimé continuer avec Christophe Urios.

C’est une déclaration que l’on n’avait pas vu venir. Ce samedi 10 juin, l’Union Bordeaux-Bègles a dit adieu au Bouclier de Brennus. Battu 24 à 13 par le Stade Rochelais en demi-finale à Saint-Sébastien, elle conclut une saison en demi-teinte comparé aux récents exercices. Bien sûr, le mérite de pérenniser l’UBB dans le dernier carré est toujours une fierté. Néanmoins, certaines décisions de la direction n’ont pas aidé le club girondin à aller “un peu plus loin” si l’on en croit le staff.

Interrogé à ce sujet par Rugbyrama, l’entraîneur principal en intérim Frédéric Charrier a soutenu son ancien et futur manager. Prévu à Clermont sous les ordres de Christophe Urios et au côté de Julien Laïrle dès la saison prochaine, le technicien déclare ceci :

On a démarré ce projet il y a quatre ans. J’aurais aimé le terminer avec Christophe Urios, car c’est lui qui l’a monté. Quand il est parti au mois de novembre, on a tous dit qu’on voulait continuer avec lui. Les joueurs étaient d’accord. Ce soir, j’ai une pensée pour lui. Avec Christophe, je pense qu’on aurait pu aller un peu plus loin. C’est une fin de cycle, de quatre années à l’UBB. Quand nous sommes arrivés, le club ne s’était jamais qualifié. L’objectif était de changer de catégorie et de faire partie des clubs qui comptent. On ne peut pas revenir sur la première année qui a été arrêtée par le Covid mais, sur les trois suivantes, on a fait partie des quatre meilleurs du championnat et ce n’est pas facile. C’est une satisfaction.”

Retombé à l’ASM Clermont-Auvergne, Christophe Urios avait été évincé de son rôle de manager de l’Union Bordeaux-Bègles à la fin de l’automne 2022. En début d’année, il était retombé sur ses pattes au stade Marcel-Michelin, où il n’a perdu aucun match en Top 14 depuis son arrivée. Décisionnaire, il entreprend une importante restructuration de l’effectif clermontois ainsi qu’un tout nouveau staff. L’ancien entraîneur d’Oyonnax s’est engagé jusqu’en 2025 dans la Terre des volcans.

