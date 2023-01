Top 14. RUGBY. Christophe Urios l’avoue, son départ de l’UBB est ‘‘forcément un échec’’

L’ancien entraîneur de Bordeaux vient d’arriver à Clermont et revient sur son départ de l’UBB depuis les Grandes Gueules du sport, ce samedi matin sur RMC.

Depuis peu, Christophe Urios est le nouvel entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne. Mais depuis quelques mois, il est également un intervenant régulier des Grandes Gueules du sport le samedi matin sur RMC. Ce samedi 21 janvier, il était présent pour évoquer son nouveau rôle, mais aussi pour parler de son départ forcé de l’UBB. Lui qui n’avait jamais connu de licenciement en tant qu’entraîneur, il décrit cette situation comme un échec. À la radio, il détaille sa pensée ainsi :

Forcément, c’est un échec. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, évidemment. Mais quand tu n’arrives pas au bout d’une mission qu’on te confie, il y a une part de responsabilités et ça peut être vécu comme tel. Moi, en tout cas, je l’ai vécu comme un échec, même si l’échec permet de rebondir, de progresser et d’avancer. Ce n’est pas un échec dans le sens négatif du terme en tout cas.”

Christophe Urios, un passage bordelais à oublier ?

Par la suite, il définit son départ de Bordeaux à ses dépens comme “une évolution du métier qu’il faut prendre en compte.” Avant tout cela, la carrière d’entraîneur de Christophe Urios avait commencé dans le Tarn. Au début des années 2000, il s’occupe des catégories jeunes du Castres Olympique où il a joué durant 9 années au poste de talonneur avant cela. Par la suite, il prend en charge les avants du club dès 2002. Ensuite, il devient le coach principal du CS Bourgoin-Jallieu durant deux saisons. Le club évoluait alors en Top 14 et le natif de Montpellier a participé à l’éclosion de joueurs tels que Morgan Parra et Yann David. Il rejoint ensuite l’US Oyonnax où il se fera connaître. Tout d’abord, il permet aux Oyomen de devenir champion de Pro D2 en 2013, cinq ans après son arrivée au club. Ils montent donc en Top 14.

En 2015, il qualifie l’équipe pour les phases finales du Top 14 et réalise l’un des plus grands exploits de l’histoire professionnelle du championnat français. Lors des barrages d’accession aux demi-finales, ils perdent d’un tout petit point face au Stade Toulousain sur la pelouse du stade Ernest-Wallon. Il retourne ensuite au Castres Olympique à l’été 2015, mais cette fois en tant qu’entraîneur principal du groupe professionnel. En 2018, il obtient le Bouclier de Brennus avec Castres en battant Montpellier en finale du Top 14. Par la suite, il rejoint l’Union Bordeaux Bègles un an après. Durant l’automne 2022, il se fera limoger du club avec effet immédiat durant la fenêtre internationale de novembre. Néanmoins, sous les ordres de Christophe Urios, le club girondin connaîtra les meilleurs résultats de son histoire en se qualifiant à deux reprises en demi-finale de Top 14 et une fois en demi-finale de Champions Cup.

