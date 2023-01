RUGBY. Top 14. Pour Urios, les calculs sont simples mais la tâche vraiment compliquée pour Clermont

Christophe Urios va connaître une fin de saison sous tension à Clermont. En effet, l'ASM doit aller chercher des points de partout pour espérer se qualifier.

RUGBY. Urios peut-il qualifier Clermont pour les phases finales du Top 14 ?Christophe Urios n'a pas encore pu rencontrer tous ses nouveaux joueurs. Et pour cause, l'ASM est en Afrique du Sud pour y défier les Stormers en Champions Cup. Clermont peut toujours se qualifier pour les 8es. Mais la Coupe d'Europe n'est clairement pas l'objectif premier des Auvergnats. Ils ont d'autres priorités en championnat. A savoir remonter au classement pour participer à la phase finale du Top 14. Dixièmes à l'heure actuelle avec 31 points, ils savent qu'il va falloir cravacher pour se hisser dans le Top 6. Il ne reste que onze matchs de saison régulière à jouer. Et seulement cinq à la maison. Pour espérer, les Clermontois doivent impérativement l'emporter au Michelin, au minimum. Mais il faudra faire plus d'efforts si on en croit le nouvel entraîneur de Clermont, comme il l'a confié via Rugbyrama.

On a perdu un peu de temps, on a 31 points et je considère que la sixième place se jouera comme chaque année entre 68 et 72 points. Il y a 55 points possibles, il faut en prendre 40. Si vous êtes bons en maths, vous voyez qu’il va falloir aller vite.



Si on imagine qu'ils gagnent à domicile avec le bonus offensif, soit 25 unités dans la besace, il manque encore 30 points au compteur. Qu'il faudra aller les chercher en déplacement. Et quand on voit le calendrier de l'ASM, on se dit qu'Urios va avoir du pain sur la planche. Il ne va avoir que peu de temps avec ses ouailles avant le match à Lyon samedi en début d'après-midi. Puis il faudra aller à Bordeaux dans un manche qui un peu la revanche pour le nouvel entraîneur clermontois. Nul doute qu'il aura les mots et la stratégie pour faire déchanter l'UBB. C'est peut-être l'un des matchs qu'il faut cibler pour Clermont afin de gratter des points à l'extérieur. Car ensuite, l'ASM ira chez le champion de France Montpellier. Lequel doit également assurer sa place dans les six pour ne pas connaître une désillusion. À cinq journées de la phase régulière, Urios aura déjà un bon aperçu des chances de son club. La question sera alors de savoir s'il faut continuer les efforts à Pau, la Rochelle et Bayonne, ou bien s'il est temps de penser à la saison 2023/2024. Un nouveau cycle débutera alors avec les départs de Penaud (UBB), Cancoriet (La Rochelle) ou encore Iturria (Bayonne) pour ne citer qu'eux. TRANSFERT. Un autre cadre de Clermont sur le point de mettre les voiles vers une grosse écurie du Top 14 ?