TRANSFERT. Un autre cadre de Clermont sur le point de mettre les voiles vers une grosse écurie du Top 14 ?

Après Iturria et Penaud, un autre joueur cadre de l’ASM pourrait bien quitter l’Auvergne la saison prochaine. Son nom ? Judicaël Cancoriet.

RUGBY. TOP 14. Face à de nombreuses insultes envers les joueurs, le club de Clermont décide de réagirLes semaines se suivent et se ressemblent pour Clermont. En effet, ces derniers temps ont donné lieu à de nombreuses annonces, pas toujours bonnes, pour le club auvergnat. Départs d'Iturria et de Penaud, résultats sportifs décevants, insultes en tribunes... On est loin de l'ASM conquérante et sûre de ses forces de ces dernières saisons. Un marasme qui risque de s'accentuer, d'autant que le journal Sud-Ouest nous apprend ce vendredi que Clermont serait sur le point de laisser filer un autre cadre de son effectif. En effet, et face au départ de Bourdeau pour Bayonne, le Stade Rochelais serait très intéressé par le profil de Judicaël Cancoriet. Actuellement blessé au pied depuis le mois d'octobre, le troisième ligne de 26 ans reste une valeur sûre à l'ASM. Mais voilà, les résultats moyens du club, jumelés à un contrat qui prend fin en juin prochain, pourraient pousser l'international aux 4 sélections chez les Bleus de découvrir une troisième équipe (après Clermont et Massy).

Pour pallier ce potentiel départ, l'ASM pourra tout de même compter sur le retour de prêt du jeune troisième ligne de 21 ans Kévin Noah, actuellement prêté à Nevers. En revanche, le club devra gérer pas moins de 15 autres joueurs en fin de contrat à l'issue de la saison. Et parmi eux, des membres importants de l'effectif comme Falgoux, Fourcade, Lavanini, Yato ou encore Ezeala. En bref, un (très) gros chantier...