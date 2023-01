RUGBY. TOP 14. Face à de nombreuses insultes envers les joueurs, le club de Clermont décide de réagir

En pleine crise, le club de Clermont a décidé de monter au créneau pour défendre ses joueurs, victimes d'insultes dimanche soir après le match face à Toulouse en Top 14.

TOP 14. Coup de tonnerre à l'ASM, avec la démission de Xavier SadournyDepuis quelques semaines désormais, le club de Clermont traverse une petite période crise, symbolisée par le départ de son entraîneur des 3/4, Xavier Sadourny. Ajoutez à cela le futur départ de Damian Penaud à l'UBB, ainsi que des résultats sportifs qui laissent plus qu'à désirer (11ème du Top 14), et vous comprenez mieux pourquoi nous parlons ici de crise. Une situation qui déplaît fortement aux supporters des Jaunards, ces derniers pointant du doigt la gestion du club, mais aussi l'investissement des joueurs sur le terrain. Et ce dimanche, peu après le coup de sifflet final de la rencontre face au Stade Toulousain (défaite 13-32), certains ''supporters'' auraient adressé de nombreuses insultes et messages de haine envers les joueurs de l'ASM. Face à ces comportements inacceptables, le club a donc décidé de réagir, via un communiqué.

TOP 14. Qui est Cyriac Guilly, le (jeune) Clermontois qui a tenu tête au grand Stade Toulousain ?''Comme vous, l’ensemble du club ne peut se satisfaire des prestations sportives de l’équipe. Ainsi, nous pouvons entendre vos reproches, votre déception, votre colère et même vos sifflets. Mais nous n’accepterons pas le déversement de haine et les insultes d’une très faible minorité de personnes que nous ne reconnaitrons jamais comme des supporters et encore moins des membres d’une Yellow Army qui fait notre fierté depuis des dizaines d’années''. Le message est clair ici, il faut rester solidaire du côté de l'Auvergne. Une manière de condamner ces propos, tout en rappelant que Clermont aura besoin du soutien de l'ensemble de ses supporters, et ce pour le reste de la saison. À commencer dès samedi prochain, avec la réception de l'USAP...

TOP 14. La statistique catastrophique de la défense clermontoise face à Toulouse