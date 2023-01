TOP 14. La statistique catastrophique de la défense clermontoise face à Toulouse

Il est peu de dire que les attaquants toulousains ont traversé la défense de Clermont ce dimanche soir. En témoigne les statistiques...

Familièrement, on dirait que l'ASM a pris l'eau face à Toulouse ce dimanche soir. En prime time sur Canal Plus, les Clermontois ont là raté l'occasion de se mettre en exergue devant le plus grand nombre, à l'inverse des Stadistes qui ont eux récité leur rugby pour le premier match de l'année. À l'issue de la rencontre et en dépit de la supériorité toulousaine du soir, on imagine que le staff clermontois pointera du doigt la défense. Et notamment celle de sa ligne arrière qui, annoncée en mesure de bousculer les Rouges et Noirs avant la rencontre, n'aura finalement jamais existé, excepté une révolte vaine en fin de match. Signe de cette faiblesse en défense : seulement 10 plaquages sur 24 ont été réussis par par la ligne de 3/4 asémiste, selon Perform et comme rapporté par Rugbyrama. Soit un famélique 42% de réussite sur les tâches défensives, qui explique - en grande partie - les 4 essais inscrits par des arrières toulousains. Et qui pourrait laisser presque chanceux les locaux de n'avoir finalement concédé "que" 32 points en ce dimanche soir de gala.

RÉSUMÉ VIDÉO. 20 ans après, Toulouse brise la malédiction et corrige Clermont en Top 14

Car qu'on se le dise, en première période notamment, les coéquipiers de Melvyn Jaminet ont vendangé des occasions d'essai toutes faites en se compliquant parfois un peu trop la tâche. Comme pour ne pas tuer le suspens trop tôt dans un match qu'ils avaient finalement déjà plié avant la 50ème minute de jeu. À titre de comparaison, les 3/4 toulousains auraient eux réussi un 43 sur 51 sur leurs interventions défensives. Un taux de réussite (84%) pas mirobolant, mais deux fois plus élevé que celui de leurs adversaires du soir. Chez qui la quinzaine de blessés n'excuse pas tout. Certes Toulouse était plus fort au lendemain des fêtes, mais Clermont devra rapidement relever la tête pour ne pas vivre une année 2023 difficile. Cela commence samedi, par la réception d'une équipe catalane qui vient elle aussi d'être humiliée à domicile. Un duel de bêtes blessés, donc, duquel une seule ne pourra en ressortir vivante...

CLASSEMENT TOP 14. Bayonne dans les 6, Clermont et Castres font du sur place