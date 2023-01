TOP 14. Coup de tonnerre à l'ASM, avec la démission de Xavier Sadourny

Ce mardi, le club de Clermont a annoncé à travers un communiqué la démission avec effet immédiat de l'entraîneur des 3/4, Xavier Sadourny.

TOP 14. La statistique catastrophique de la défense clermontoise face à ToulouseDécidément, rien ne semble aller à Clermont ces dernières semaines. Après des résultats sportifs loin d'être satisfaisants, ainsi que le départ annoncé de Damian Penaud à l'UBB, une autre mauvaise nouvelle vient de tomber ce mardi matin : l'entraîneur des 3/4, Xavier Sadourny, vient d'annoncer sa démission avec effet immédiat, à travers un communiqué du club. Arrivé en 2013-2014 en Auvergne, l'ancien ouvreur a donc décidé de ne plus continuer l'aventure clermontoise. Une décision qui, si elle a été accélérée par le revers cinglant face au Stade Toulousain à domicile, n'en n'est pas moins un coup de tête, comme l'explique le principal intéressé : ''Depuis quelque temps, je sentais que mon message était moins bien reçu, que les connexions étaient moins fluides. J’ai senti que c’était le bon moment, et je préfère que cela s’arrête maintenant. Le métier d’entraîneur nécessite de rester authentique, vrai, d’être aussi entraînant. J’ai le sentiment que cela devenait plus difficile et que ma décision est la bonne''.

VIDÉO. Non mais vous avez vu cette scène ubuesque entre Guitoune et Beheregaray ?Malgré ce départ important, le club a également annoncé qu'aucune arrivée n'est prévue dans le staff, les missions de Xavier Sadourny étant réattribuées en interne par l'entraîneur principal, Jono Gibbes. Actuellement 11ème du Top 14 avec 27 points en 14 journées, l'ASM va vite devoir redresser la barre lors des prochaines semaines, si elle veut encore croire à une qualification pour les phases finales du championnat...

