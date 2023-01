TOP 14. Super Dupont, Guitoune le déménageur... Ce Clermont-Toulouse a inspiré Twitter

RÉSUMÉ VIDÉO. 20 ans après, Toulouse brise la malédiction et corrige Clermont en Top 14

J'ai honte et mal au cœur en voyant le niveau de l'équipe.

De la vaillance, 1 à 2 fulgurances individuelles et ensuite rien le néant.

Toulouse a joué pénard et n'a pas souffert.

On n'a pas les armes pour faire la guerre.

C'est triste.#ASMST