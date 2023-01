VIDÉO. Non mais vous avez vu cette scène ubuesque entre Guitoune et Beheregaray ?

Ce dimanche, lors de la rencontre entre Clermont et le Stade Toulousain en Top 14, nous avons eu le droit à une scène assez particulière, entre Guitoune et Beheregaray.

RÉSUMÉ VIDÉO. 20 ans après, Toulouse brise la malédiction et corrige Clermont en Top 14Dimanche soir, en clôture de la 14ème journée de Top 14, le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée de Clermont, au stade Marcel-Michelin (13-32). Un succès historique, puisque les Rouges et Noirs n'avaient plus gagné en championnat depuis plus de 20 ans là-bas. Et si les 3/4 toulousains, emmenés encore une fois par un Antoine Dupont de gala, ont fait le spectacle en Auvergne, une scène a particulièrement retenu notre attention. En effet, nous sommes en première période quand, à la suite d'un ruck, Guitoune tente de déblayer le talonneur de l'ASM Beheregaray, venu gratter le ballon. Et pour l'enlever de la zone, le centre international a décidé de tout simplement porter son adversaire tel un sac de patates, avant de le reposer sur ses appuis. Des images assez impressionnantes qui, fort heureusement, n'auront débouché sur rien de grave mis à part un petit accrochage et une pénalité contre le joueur de Toulouse.

CLASSEMENT TOP 14. Bayonne dans les 6, Clermont et Castres font du sur place