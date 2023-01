RUGBY. Urios peut-il qualifier Clermont pour les phases finales du Top 14 ?

Alors que Jono Gibbes a été remercié par l'ASM, à la suite de plusieurs mauvais résultats et un début de championnat peu encourageant, nous connaissons désormais son successeur, qui a l'habitude du Top 14 !

Sans club depuis le début de saison, Christophe Urios ne sera pas resté très longtemps sans activité, lui qui n'était pas contre un retour en Top 14 si une opportunité venait à lui. Clermont a profité du liceniement de Jono Gibbes pour enrôler l'ancien entraîneur de Bordeaux sur-le-champ, qui ne s'est pas fait prier pour rejoindre le club auvergnat. À présent, Urios et l'ASM sont liés jusqu'en juin 2025, ce qui laisse une garantie de plusieurs saisons pour le manager expérimenté. Néanmoins, ce dernier connait le chantier qui l'attend en Auvergne, et l'objectif sera de redorer le blason de Clermont, en ramenant le club au niveau de ces 10 dernières années en Top 14. De toute façon, la venue d'Urios semble plaire aux supporters, et également au président, Jean-Michel Guillon : "Après des échanges internes et externes fructueux ces derniers jours, nous sommes unanimement parvenus à la conclusion que l’arrivée de Christophe Urios à l’ASM est le bon choix. Sa vision du jeu et du club en général correspond en tous points à ce que nous attendons." (Communiqué officiel)

Mission (presque) impossible

Le premier objectif de Christophe Urios ? Sans nul doute d'essayer de grimper au classement en Top 14 afin d'espérer participer aux phases finales du Top 14. Actuellement, l'ASM figure à la dixième place du championnat, et compte 7 points de retard sur le premier qualifié qu'est Montpellier, à 10 journées de la fin. Si sur le plan comptable, tout reste jouable, même s'il sera difficile pour Clermont d'espérer faire partie du Top 6, en sachant que les coéquipiers de Damian Penaud devront se déplacer 5 fois hors de leurs bases. Pour Urios, habitué aux défis, la tache s'annonce certes, compliqué, mais pas impossible, et si des équipes comme Toulouse, La Rochelle ou bien même Montpellier vont continuer de jouer la Champions Cup, Clermont devrait laisser filer la coupe d'Europe, au profit de leur objectif numéro un.

Un entraîneur habitué à la course au Top 6

Christophe Urios est un personnage à part entière du paysage rugbystique français, mais n'a pas forgé sa réputation qu'autour de ses frasques hors du terrain ou de ses conférences de presse animées. En effet, ce dernier est avant tout un technicien ayant mené chacune des équipes qu'il a entrainées vers des phases finales de Top 14 ! Quand nous remontons en arrière, après avoir gagné le championnat de Pro D2 avec Oyonnax, Urios avait conduit les siens jusqu'en quart de finale du Top 14, alors que son équipe était alors promue dans l'élite du rugby en France. Puis, à Castres, il qualifia son équipe en barrages les deux premières saisons, avant de gagner le bouclier de Brennus en 2018 lors de sa troisième saison au club. Ensuite, il rejoint Bordeaux et pour sa première année à la tête de l'équipe, Urios permet à l'UBB de finir à la première place du Top 14. Il donna aussi l'occasion au club girondin de participer à deux demi-finales de Top 14, et deux autres de Coupe d'Europe, ce qui fait de lui le premier entraineur de Bordeaux à avoir réalisé cet exploit. Pour son arrivée à Clermont, toute l'expérience engrangée dans ses différents clubs va être un atout dans la quête à la qualification. D'ailleurs, une autre figure du rugby français est optimiste quant à la venue d'Urios en Auvergne, en la personne de Mourad Boudjellal qui affirme : " Je vous l'annonce, si par hasard l'infirmerie se vide, Urios qualifiera Clermont dans les six, vous verrez !" Si l'ancien président de Toulon a des pensées positives, il n'est pas le seul, car Urios est capable de prouesses, et cette fin de championnat risque de nous donner plus de rebondissement que prévu !

