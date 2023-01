RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Christophe Urios vers Clermont pour plusieurs années

L'ex-entraîneur de l'UBB Christophe Urios devrait rejoindre Clermont pour y remplacer Jono Gibbes, remercié cette semaine après les mauvais résultats de l'ASM.

RUGBY. Top 14. Clermont. Jono Gibbes écarté de ses fonctions, les supporters dans l'incompréhensionChristophe Urios ne sera pas resté longtemps sans travail. Remercié en novembre par l'UBB, le technicien devrait rejoindre l'ASM selon les informations de RMC et L'Equipe. Il y remplacera Jono Gibbes, également démis de ses fonctions en ce début de semaine. La valse des entraîneurs se poursuit. La tâche ne sera pas facile pour l'ancien patron d'Oyonnax ou encore Castres. L'électrochoc attendu par la direction et les supporters pourrait avoir lieu, comme c'est le cas à Brive depuis l'arrivée de Patrice Collazo qui lui aussi avait été remercié par Toulon. Urios ne sera pas qu'une roue de secours si on en croit L'Equipe. Un contrat allant jusqu'en 2026 est évoqué. Pour rappel, l'ASM a pour objectif de remporter un titre européens rapidement. Sera-t-il l'homme de la situation ? Pour l'heure, Clermont est en Afrique du Sud pour y affronter les Stormers dans le cadre de la 4e journée de Champions Cup. C'est l'entraîneur de la défense Jared Payne qui assure l'intérim pour le moment. Les Auvergnats sont toujours en course pour la qualification en Coupe d'Europe malgré deux défaites. Mais la priorité est donnée au Top 14 où ils ne sont que 10es à 7 points de la 6e place mais également à 6 longueurs de la zone rouge.