RUGBY. Top 14. Clermont. Jono Gibbes écarté de ses fonctions, les supporters dans l'incompréhension

Jean-Michel Guillon, président de l'ASM, a décidé ce lundi d’écarter le Néo-Zélandais Jono Gibbes de ses fonctions d’entraineur principal de Clermont.

RUGBY. Transferts. Gibbes vers un licenciement, deux noms bien connus du Top 14 pour le remplacer"Face aux difficultés récurrentes en termes de jeu pratiqué et au classement du club en TOP 14 et en Champions Cup, le Président de l’ASM a pris la décision de mettre un terme aux fonctions de Jono Gibbes à la tête de l’équipe." La défaite au Michelin en Champions Cup face à Leicester a été visiblement celle de trop pour la direction de l'ASM. Le technicien néo-zélandais n'est plus l'entraîneur de Clermont. Il était pourtant sous contrat jusqu'en 2024. "Ce choix du changement s’inscrit dans un contexte où les ambitions toujours affichées par le club imposent de prendre de nouvelles orientations", peut-on lire dans le communiqué du club. Notez que Jared Payne qui assurera l'intérim en Afrique du Sud afin de préparer la rencontre face aux Stormers dans le cadre de la 4e journée de Champions Cup. "Pour ce qui concerne la suite, des décisions seront annoncées rapidement afin d’assurer la continuité du projet sportif, et de redonner une dynamique positive à l’ensemble du club, de ses partenaires et de ses supporters." Pour rappel, l'ASM a pour objectif de remporter un titre européen dans un futur proche. Jouer le milieu de tableau n'est donc pas une option et les récents résultats, avec les défaites contre Brive et Toulouse en Top 14 n'ont clairement pas donné satisfaction.





Et monsieur le président on le remercie pas ? Toujours la faute de l’entraîneur, trop facile … aucune gestion du club de sa part ! — Mallory Panefieu (@MalloryCouturat) January 16, 2023

La remise en question ne doit- elle pas être de tous ? La responsabilité repose-t-elle vraiment sur une seule personne ???...🤔 N'est ce pas ajouter une difficulté supplémentaire à l'équipe ?🤔 — Valérie BERGNARD (@BVal_5) January 16, 2023

Inadmissible !!! — Leparce (@Leparce1) January 16, 2023

C'est vraiment dommage pour jono. Il va manquer !!!! . Je pense qu'il fallait voir plus haut la RH. C'est toujours la même chanson Michelin commande. Nous mettons un président qui doit pas connaître le rugby.. — Christophe Dulac (@Christophe_dlc) January 16, 2023

Peut être que les mauvais résultats sont liés à un management merdique qui se ressent dans la froideur de ce communiqué. Un club c'est une entreprise mais c'est aussi un groupe d'humains à gérer, pas des machines.

Merci Jono, et désolé que tu n'aies rien pu faire. — Tookie (@R_Tookie) January 16, 2023

Choix difficile. Je ne retrouve pas l'identité de l'ASM a changé d'entraîneur en pleine saison.. n'oublions pas le début de saison qu'il nous a amené. On pouvait rêver ! Je ne crois pas que tout à coup gibbes soit devenu mauvais. Nous avons besoin de stabilité et moins de blessés — Bensman (@Ben0iiit) January 16, 2023

C'est dommage pour Jono,mais comme dans toute entreprise à profit, le grand chef répercute ses erreurs sur l'encadrement direct. Bon vent Jono. — Fred 43 (@43fred43) January 16, 2023

Choix sans doute difficile. Et pas si fréquent en rugby de se séparer d’un coach en cours de saison. Mais il devenait urgent de faire quelque chose, de déclencher un redressement qui va même au delà de l’équipe. Un gros chantier pour réveiller 1 club qui s’éteint… Électrochoc ? — Blochet Olivier (@BlochetOlivier) January 16, 2023

Qui pour le remplacer ? C'est la question que tous les supporters se posent désormais. "Cela dit, nous voulons, dans les jours qui viennent, pouvoir présenter le nouvel entraineur de l’ASM Clermont Auvergne. Je ne suis pas devant vous avec un nom, Jono mérite mieux que cela pour tout ce qu’il a apporté au club depuis son arrivée. Il nous a amené beaucoup dans sa précision, dans sa technicité au niveau de l’équipe". Le nom de Christophe Urios reviendrait avec insistance.



Que des décisions soient prises par rapport au manque de résultats, j’entend. Par contre on le remercie c’est la moindre des choses.

Eh il me semble avoir entendu que le nom de Urios avait été évoqué… j’espère bien que c’est une blague. grosse blague même — Mo’ (@MoNolatnav) January 16, 2023

Il est fort possible que les pistes urios et ledesma soient évoquées pour masquer une réelle piste DAVIDSON ☘️ — gentille galipette (@latrappea10) January 16, 2023