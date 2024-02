TOP 14. Flament ? Meafou ? Quelle équipe pour Toulouse en vue du choc face à Clermont ?

Si le Tournoi des 6 Nations reprend ses droits ce week-end, le Top 14 ne s'arrête pas pour autant et laisse place à la seizième journée. L'occasion de voir un beau choc entre Toulouse et Clermont.

Tous les internationaux absents...

Malheureusement pour lui, le Stade Toulousain n'aura visiblement aucun international de disponible ce week-end ! Si le week-end dernier, les champions de France en titre ont pu profiter de Capuozzo et de Dupont, ce ne sera pas le cas cette fois-ci.

Côté français, Toulouse sera privé de ses meilleurs joueurs, à commencer par la première ligne, où Mauvaka, Marchand et Aldegheri seront de la partie face à l'Italie. En deuxième ligne, Meafou et Flament sont encore trop justes physiquement, et cela ne s'arrange pas en troisième ligne.

Si Jelonch sera présent aux côtés de ses coéquipiers, ce sera sur le bord du terrain, et non pas le sur le pré. François Cros sera aussi occupé dans le nord de la France, tout comme Alexandre Roumat qui est prévu en qualité de finisseur avec les Bleus. Jack Willis n'est pas avec le XV de la Rose, mais est entré à l'infirmerie suite à une blessure aux adducteurs contre Oyonnax.

Ensuite, Antoine Dupont en a fini avec Toulouse pour quelques semaines. Le capitaine de l'équipe de France jouera son premier tournoi du World Series à Vancouver dès ce week-end, et ne sera ainsi pas disponible. Son compère de la charnière, Romain Ntamack, est, lui aussi, forfait, mais sur la voie de la guérison.

Au centre, Toulouse pourra tout de même compter sur Ahki et Barassi, qui ne sont pas en sélection. En revanche, aux ailes, Lebel sera avec l'équipe de France, soit sur le banc de touche, soit en tribune. Ange Capuozzo sera, lui aussi, concerné par le match international.

Enfin, à l'arrière, ni Thomas Ramos, ni Blair Kinghorn ne sera présent face à l'ASM, l'un jouant face aux transalpins, l'autre face à l'Angleterre !

La jeunesse à l'honneur

Comme face à Oyonnax, mais en plus accentué, le Stade Toulousain fera confiance à sa jeune garde contre Clermont. De ce fait, nous retrouverons des visages déjà bien connus, tels que Cramont, Brennan, Bannos ou encore Théo Ntamack.

Évidemment, l'effectif du Stade Toulousain est un des plus riches du Top 14, et il reste alors des joueurs de grandes qualités. Les supporters de la ville rose pourront compter sur Graou, Mallia, Ahki, Barassi, Bituniyata, Neti ou encore Arnold. Voici la composition probable de Toulouse.