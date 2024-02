RUGBY. ‘‘Pas une belle image’’, Capuozzo agacé par l’attitude des supporters français envers l’Italie

Lors de la rencontre entre la France et l’Italie, dans le nord de l’Hexagone, de nombreux sifflets ont été entendus en direction des Italiens.

Sur le terrain, la France n’a pas été au niveau. A-t-elle aussi manqué à son devoir en dehors de ce dernier ? Ce dimanche 25 février, la France recevait l’Italie à Villeneuve-d'Ascq pour la 3ᵉ journée du Tournoi des 6 Nations. Pour l’occasion, les deux sélections se sont quittées sur un score nul (13-13).

Alors que les Italiens étaient proches de l’exploit, certains de leurs joueurs ont fait des commentaires sur d’autres faits que le jeu. Ainsi, l’arrière Ange Capuozzo a fait savoir son mécontentement au sujet des nombreux sifflets entendus dans le stade.

Selon des propos rapportés par Rugbyrama, le jeune Toulousain aurait déclaré :

Ils étaient assez prononcés et récurrents, ce n’était pas juste l’affaire de quelques-uns.[...] Je suis aussi Français, né à Grenoble et je tiens à dire que ce n’est pas une belle image qu’on renvoie de la France. Ce n’est pas courant chez les autres nations du Tournoi et ce n’est vraiment pas cool.”

Il est vrai qu’en dehors de nos frontières, un silence de cathédrale se fait régulièrement entendre dans les stades, lorsque les buteurs se préparent. Si le toit était fermé pour la rencontre dominicale, c’est bien le niveau de décibel qui en a donc agacé certains.

En complément, l’arrière italien explique qu’outre toute politesse attendue, la prestation de sa formation aurait dû pousser les spectateurs au respect :

Je crois que c’est important de le dire, car on est sur une compétition importante. Il est aussi question de l’image que renvoie la France et c’est une marque de respect qu’on nous devait. Je pense qu’on a montré énormément de courage sur ce match et je crois qu’on aurait pu être un peu plus respectés”

En effet, de nombreux sifflets se sont fait entendre depuis les tribunes. Ces derniers s'entendaient tout particulièrement lorsque le buteur italien Paolo Garbisi était seul face aux perches.

En direct sur France 2, le commentateur et journaliste sportif Matthieu Lartot avait également fait une remarque sur ses comportements peu commodes. En parallèle, les écrans géants du stade demandaient au public de respecter le buteur.

