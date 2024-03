RUGBY. Top 14. Meafou et Barassi brillent avec Toulouse, Flament en rythme, de quoi ravir Galthié ?

A une semaine du match du XV de France face au Pays de Galles, Emmanuel Meafou et Pierre-Louis Barassi ont marqué des points lors de la victoire sur Castres.

RUGBY. 6 Nations. Meafou vers un baptême de feu contre le Pays de Galles avec le XV de France ?A une semaine du quatrième match du XV de France face au Pays de Galles, le Stade Toulousain affrontait Castres en Top 14. Un match intéressant à regarder pour le staff des Bleus. Et pour cause, plusieurs Tricolores étaient sur le pont. Bien qu'une partie des Toulousains soient "protégés", Lebel, Barassi, Flament et Meafou étaient sur la feuille de match contre le CO.

Si les deux premiers ont montré depuis plusieurs qu'ils sont en pleine forme, le doute pouvait planer autour des deux avants. Il n'avait pourtant pas joué depuis janvier dernier. Allait-il manquer de rythme et d'automatismes ? Il ne lui aura pas fallu longtemps pour répondre à cette question. Dès les premiers instants de la partie, le deuxième ligne a montré beaucoup de mobilité et d'envie.

Il s'est plusieurs fois présenté en qualité de premier attaquant pour faire avancer son équipe. Et sa puissance a fait le reste, que ce soit dans le camp toulousain comme à la 14e ou dans celui des Tarnais. Il a joué un rôle important en attaque et a été récompensé par un essai après un très beau mouvement des locaux. Arrivé lancé à quelques mètres de l'en-but, il n'a eu aucun mal à entrer en Terre promise à la 20e minute de jeu. Un retour aux affaire parfait qui aurait cependant pu être gâché par un geste qui n'a pas échappé aux supporters castrais. À savoir une prise au cou sur Lebrun qui n'a cependant pas été sanctionné. L'officiel revenant à l'origine de l'échauffourée pour pénaliser les visiteurs.

C’est bon Meafou il est prêt pour les gallois #STCO March 2, 2024

Lors de cette partie, un autre joueur avait une belle carte à jouer en vue du déplacement des Bleus à Cardiff : Pierre-Louis Barassi. Excellent depuis le début de la saison, le centre a une nouvelle fois fait parler son talent avec d'excellentes prises de balle qui ont mis Toulouse dans l'avancée (15e). En particulier à la 19e grâce à de superbes appuis puis à la 37e où l'ancien Lyonnais est venu à hauteur de Mallia pour déchirer la défense. Sa course en leurre en début de partie avait également été décisive pour l'essai de l'Argentin.

Le leurre de Barassi qui fait la différence #STCO pic.twitter.com/Nwsj1vl45b March 2, 2024

Des performances suffisantes pour gagner leur place sur la feuille de match à Cardiff ? L'absence de Danty ouvre une place dans le XV de départ. Moefana a une longueur d'avance, mais sa polyvalence à l'aile plait au sélectionneur. Là où Barassi joue principalement au centre. Peut-il être complémentaire avec Fickou ? Le Toulousain n'a pas le physique de Danty pour casser la ligne. Mais ses lignes de course et ses appuis pourraient apporter un peu plus de folie à une équipe de France moribonde en attaque dans ce Tournoi. RUGBY. XV de France. Performance explosive de Barassi, Galthié suivra-t-il l'élogieux conseil d'Ahki ?Quant à Meafou, il présente un profil idéal pour évoluer chez les Bleus. Néanmoins, il s'est fait passer devant par le jeune Posolo Tuilagi. Le Catalan a profité des absences pour s'offrir trois feuilles de match dont une titularisation. Il a d'ailleurs été en vue face à l'Italie. Le staff va-t-il le faire souffler pour offrir sa chance au Toulousain ? Ce dernier pourrait aussi sortir du banc en début de deuxième période pour continuer le travail de sape mais aussi faire vivre le cuir comme à la 47e où il a porté avant de donner à Lebel. L'essai était au bout mais l'ailier a croqué.

Notez que Thibaud Flament a aussi la possibilité de se montrer avec une entrée en jeu dès le début du second acte en remplacement de Banos en troisième ligne. Discret en attaque, il a cependant été présent dans les taches obscures avant de passer dans la cage suite à la sortie de Meafou. S'il n'a pas été aussi en vue que ce dernier, il a montré au sélectionneur qu'il était en rythme. "Je me suis senti en forme, a commenté Flament à l'issue de la rencontre. J'ai pris beaucoup de plaisir car ça fait un moment que j'étais écarté des terrains." Il postule également pour une place sur la feuille de match, notamment grâce à sa polyvalence et son abattage.