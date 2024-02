RUGBY. XV de France. Performance explosive de Barassi, Galthié suivra-t-il l'élogieux conseil d'Ahki ?

Barassi a été l’un des artisans de la victoire de Toulouse face à l’ASM. Le centre a impressionné son coéquipier Pita Ahki qui aimerait le voir en équipe de France.

Pita Ahki aurait-il peur de perdre sa place au profit de Pierre-Louis Barassi ? Il a surtout été impressionné par la performance du Tricolore. Le centre néo-zélandais du Stade Toulousain s’est en effet empressé de tweeter dimanche soir après la performance de son coéquipier et concurrent en club : « Sans mentir, mon pote Barassi devrait être dans cette équipe de France. »

My boy Barassi should be in that French team no🧢 — pita ahki (@AhkiPita) February 25, 2024

C’est vrai que le numéro 12 s’est fait une nouvelle fois remarquer lors de la victoire de Toulouse sur la pelouse de Clermont. En attaque, il a à plusieurs reprises percé la défense des Auvergnats. Ses accélérations ont notamment été à l’origine du deuxième essai du jeune troisième ligne-aile Castro-Ferreira (20 ans) à la 50ᵉ. RUGBY. Pierre-Louis Barassi, de l'ombre des blessures à la lumière des essais et bientôt avec le XV de France ?

Après une énième percée de plus de 30 mètres, cette fois si c’est Arthur Retière qui a été à la conclusion à la 54ᵉ minute. Mais là où il a étincelé, c’est en défense avec son coéquipier Paul Costes au centre. À eux deux, ils ont cumulé 33 plaquages dont 22 pour Barassi. De quoi impressionner le sécateur Akhi qui lance une perche au sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié.

Barassi en Bleu pour la fin du 6 Nations ?

Avec très bonnes performances depuis le début du Top 14 avec Toulouse (3 essais en 12 matchs), Barassi aurait pu prétendre à une sélection en bleu avant le début du tournoi. Mais Fabien Galthié a préféré garder quasiment le même groupe que celui qui a préparé la Coupe du Monde.

Cependant, ce week-end, les cartes ont été rebattues. Les mauvaises performances de l’équipe de France depuis le début des 6 nations et le carton rouge de Jonathan Danty face à l’Italie, pourrait donner une chance au centre à Pierre-Louis Barassi. Sa dernière sélection remontant à juillet 2021. RUGBY. Champions Cup. Explosifs et Imparables : Ahki et Barassi, au centre de toutes les attentionsDu côté du Stade Toulousain, cela pose un nouveau problème : la perte d’un autre cadre de l’effectif. Ugo Mola a déjà vu sept de ses joueurs partir avec les Bleus (Baille, Mauvaka, Cros, Ramos, Marchand, Aldegheri, Roumat), ou encore l’Italie Capuozzo. Sans oublier qu’Antoine Dupont est avec l’équipe de France à 7.

Fabien Galthié va-t-il suivre les recommandations de Pita Akhi ? Une chose est sûre, il va y avoir du changement au centre de l'attaque tricolore. Pour l'heure, c'est Moefana qui tient la corde. Mais on sait que le sélectionneur aime sa polyvalence à l'aile. Il ne faut pas non plus oublier que le Bordelais Depoortère a été lui a été appelé pour préparer tous les matchs du Tournoi contrairement à Barassi.