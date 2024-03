RUGBY. 6 Nations. Meafou vers un baptême de feu contre le Pays de Galles avec le XV de France ?

Va-t-on enfin assister aux débuts tant attendus d'Emmanuel Meafou sous le maillot du XV de France ? Le deuxième ligne de Toulouse a de la concurrence.

RUGBY. XV de France. Meafou - Tuilagi en Bleu : une association colossale rêvée mais est-elle vraiment viable ?Va-t-on enfin assister aux débuts tant attendus d'Emmanuel Meafou sous le maillot du XV de France ? Le deuxième ligne du Stade Toulousain fait partie des 34 joueurs appelés pour préparer le match contre le Pays de Galles dans le 6 Nations 2024. Un choix fort de la part du staff envers le joueur.

En effet, la solution de facilité aurait été de rappeler Paul Willemse dans le groupe. Le Montpelliérain a purgé sa suspension suite à son carton rouge contre l'Irlande en début de compétition. Il postule comme Meafou pour la 17e journée de Top 14. Il a aussi l'avantage de ne pas avoir été blessé.

L'Australien d'origine revient en effet d'un pépin au genou et n'a plus joué depuis le 21 janvier dernier le match de Champions Cup face à Bath. Peut-on l'imaginer passer d'un derby contre Castres à une feuille de match à Cardiff face à Gallois aux dents longues ? C'est peu probable.

D'autant qu'il y a de la concurrence au poste. Son coéquipier Thibaud Flament fait aussi son retour dans le groupe après une blessure contre Cardiff en décembre. Il part avec l'avantage de mieux connaître le système et d'être polyvalent en troisième ligne. RUGBY. ‘‘Le ciel est sa limite’’, Meafou adoubé par la référence mondiale à son poste !Comme Meafou, il pourrait cependant manquer cruellement de rythme pour ce choc au Pays de Galles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une chance d'être sur une feuille de match dans ce 6 Nations. On sait néanmoins que Galthié aime avoir une composition équilibrée.

On peut difficilement imager voir Meafou et Tuilagi alignés ensemble tant leur profil se ressemble. Le staff aime avoir un deuxième ligne aérien et un autre plus solide. Mais nous ne sommes pas à l'abri de tests de la part du staff.

Lequel aime l'équilibre mais aussi la polyvalence. Comme Flament et Roumat, Woki peut évoluer dans la cage comme en troisième ligne contrairement à Romain Taofifenua. Dont les entrées en jeu apportent toujours quelque chose aux Bleus. Sans parler de son expérience et de son influence sur le groupe.

Compte tenu de son faible temps de jeu et de l'émergence de Posolo Tuilagi, il semble peu probable que Meafou joue face au Pays de Galles. La rencontre pourrait être serrée jusqu'au bout avec une intensité courue importante. Le jeune Catalan pourrait enchaîner aux côtés du Racingman dans le XV de départ. RUGBY. Emmanuel Meafou bientôt Français et leader du pack tricolore ?Reste la question du banc. Et c'est là qu'il peut y avoir des changements. Le staff aura un oeil très attentif au derby entre Toulouse et Castres si Meafou et Flament sont alignés. Une rencontre qui sera riche d'enseignements en vue de la composition.

Pour rappel, Roumat fait partie des joueurs protégés à l'instar de Tuilagi et Woki. On peut donc penser que sa place sur la feuille de match est assurée. Contrairement Taofifenua et Abadie, qui étaient finisseurs contre l'Italie. Les Toulousains vont-ils prendre leur place sur le banc ?