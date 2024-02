RUGBY. XV de France. Meafou - Tuilagi en Bleu : une association colossale rêvée mais est-elle vraiment viable ?

Posolo Tuilagi est aligné face à l'Irlande dans le 6 Nations et les amoureux du rugby songent déjà à une association avec Emmanuel Meafou. Mais sont-ils compatibles ?

Une première idyllique pour un destin tricolore. D’abord sparring-partner, Posolo Tuilagi a gravi les échelons à une vitesse ahurissante pour se retrouver vendredi sur la pelouse du Vélodrome. Avec seulement 25 matchs et un peu plus d'une saison de Top 14 au compteur, le jeune perpignanais a donc fêté sa première feuille de match avec le XV de France face à l’Irlande, vendredi en ouverture du Tournoi des Six Nations. De quoi espérer dans un futur proche une possible association avec l’autre colosse français Emmanuel Meafou. Une paire qui laisse songeur mais dont l’harmonie collective interroge.

Un attelage hors norme

Il y a encore 3 mois, le simple fait d’imaginer un jour ces deux forces de la nature côte à côte, qui plus est sous le maillot de la France, s’apparentaient davantage à un fantasme qu’une pensée tangible. Ce 1er février, l’espoir est devenu réalité. Tuilagi et Meafou c’est avant tout une attraction visuelle, des gabarits pantagruéliques. Le seconde ligne du Stade Toulousain avoisine les 2m03 pour 145 kg hors taxe.

De son côté, Tuilagi n’a rien à envier à son aîné, bien au contraire. A seulement 19 ans, le désormais Français d’origine Samoa possède des mensurations à faire pâlir ses adversaires. Le neveu de Manu Tuilagi culmine à 1m94 quand la balance affiche un poids de 149 kg. Ne nous y trompons pas, avec ces deux géants tant par le talent que la taille, la France possède en son sein des ovnis du rugby professionnel. Et leurs coéquipiers, à l’instar de François Gros en sont pleinement conscients : « Il n’y a pas énormément de joueurs comme eux qui ont leur profil et leur puissance. Ce sont vraiment de belles armes pour nous ». (RMC sport)

Mais les cantonner à leur rôle de perce-muraille serait réducteur, tant ils excellent également dans le jeu debout. En effet, dans un rugby moderne, toujours plus rapide et puissant, leur physique aurait pu leur faire défaut. Il n’en est rien puisque ces deux golgoths ont su s’adapter aux contraintes que leur imposait leur corps. Emmanuel Meafou l’a très vite compris. En seulement un an, l’Australien d'origine a perdu 22 kg. Un travail fastidieux qui a porté ses fruits. Plus alerte physiquement, Meafou s’exprime mieux sur le pré tout en faisant des ravages à grands coups d’épaules dans les défenses. Perforateur, mobile et désormais décisif, il a su se rendre indispensable dans l’effectif toulousain.

Une association peu compatible

Mais si le rêve est souvent permis, la lucidité nous oblige à émettre quelques limites. Si le physique hors du commun de ces deux joueurs donnerait du fil à retordre aux défenses et packs adverses, pas sûr que leur association soit bénéfique au XV de France. Depuis 4 ans, l’ADN prôné par Fabien Galthié est clair : prime à la vitesse et à l’attaque.

Et force est de constater qu’un Thibault Flament ou un Cameron Woki, véloce et rapide, associés à la puissance d’Emmanuel Meafou semble être le cocktail idéal pour la méthode Galthié. Outre une perte de polyvalence indéniable, la paire Tuilagi - Meafou ampute également les Bleus d’un sauteur en touche. Une option dont ne voudra pas se priver le tacticien français, désireux d’entretenir l’incertitude dans ce secteur de jeu.

Tuilagi en seconde ligne, vraiment ?

Et si leur compatibilité interroge, c’est bien parce qu’aucune autre nation n’a opté à ce jour pour deux profils similaires à ce poste. Mais Posolo est-il voué à jouer seulement en seconde ligne ? Ces dernières semaines, certains observateurs suggéraient même de le faire monter en première ligne pour offrir une alternative au poste de pilier droit. Une éventualité qui s’est diffusée dans les coursives de l’hôtel des Bleus, jusqu’aux oreilles de Fabien Galthié.

En conférence de presse, le sélectionneur tricolore a confié ne pas être fermé à l’idée : « Elle n’est pas farfelue »… Contrairement au principal intéressé : « Mais il ne veut pas. Et la première qualité d’un pilier droit, c’est d’avoir envie d’y jouer et d’y combattre », ajoute Galthié. Pourtant, sa place de titulaire en seconde ligne semble pour l'heure compromise, obstruée par une féroce concurrence. Attention à ce que cet état d’esprit ne le précipite pas dans un destin à la Romain Taofifeneua, éternel remplaçant. Posolo Tuilagi aurait, aux yeux de certains, tout intérêt à embrasser les joies du poste de pilier s’il désire un avenir radieux en Bleu et partager une feuille de match avec Emmanuel Meafou.