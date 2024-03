RUGBY. 6 Nations. Plein de folie, Nicolas Depoortère peut-il relancer l'attaque du XV de France ?

Plus les jours passent et plus la titularisation de Nicolas Depoortère se précise ! Le joueur de Bordeaux est attendu en Bleu face au Pays de Galles, avec déjà des responsabilités sur les épaules.

Un autre style de jeu

Bien évidemment, le visage et le style de jeu de l'équipe de France seront bien différents de celui affiché lors des trois premiers matchs de la compétition. Certainement positionné en premier centre, Nicolas Depoortère n'a pas le même gabarit que Danty, et ne va pas faire avancer le XV de France sur de grosses charges en sortie de mêlée, par exemple. "Les lancements sont les mêmes, même si nous avons deux types différents", commente le Girondin via le Midi Olympique.

Il ne faudra également pas compter sur le jeune bordelais pour mettre les mains dans chaque ruck, et gratter des ballons à tout-va. Même chose en défense, bien qu'il soit dur au mal, Depoortère n'est pas réputé pour ses bouchons défensifs, comme l'est Jonathan Danty.

Néanmoins, ce dernier a d'autres qualités, qui pourraient métamorphoser le style de jeu de l'équipe de France. Aux côtés de profils plutôt joueurs comme Le Garrec et Ramos, Depoortère pourrait amener plus de vitesse sur les ballons en première main, mais aussi dans le désordre.

Ramos et Le Garrec excellent dans les petits espaces, et pourraient ainsi mettre sur orbite le joueur de l'UBB, qui n'a pas besoin que d'une faille pour faire la différence, en témoigne son essai de 100m face au Racing 92. Face à une paire de centres galloise qui sera associée pour la première fois, nous attendons du jeune homme de tenter sans avoir la peur de rater. Sur des longues séquences, Depoortère est dangereux dans la zone des 15 mètres, où il arrive à faire parler sa vitesse. Sa connexion avec Louis Bielle-Biarrey sera aussi intéressante à observer.

on a partagé nos premiers matchs en espoir, nos premiers matchs en U20, puis chez les pros, et maintenant je fête cette première avec lui en équipe de France. C’est une belle aventure qu’on fait ensemble, et je suis très heureux de la partager avec lui. (Source : Midi Olympique)

Plus un 13 qu'un 12

Gaël Fickou ayant verrouillé depuis plusieurs saisons le numéro 13 des Bleus, Depoortère devrait alors commencer le match en qualité de premier centre. Toutefois, ce dernier n'est pas vraiment habitué à jouer à ce poste, et n'a d'ailleurs participé qu'à un seul match cette saison dans cette position. C'était pour le compte de la 16ᵉ journée de Top 14, face à Castres, et il n'avait pas livré sa meilleure performance.

Avec les U20, Depoortère a régulièrement était aligné en tant que premier centre, mais au moment du passage chez les professionnels, c'est plus vers l'aile que ses talents se sont décuplés. Il ne sera alors pas rare de voir Fickou et ce dernier échangé de place dans le jeu courant, car le Racingmen connaît davantage le poste.

Je demande des conseils à Jo et à Yoram, et même à Gaël qui a une grande expérience à cette position. Je suis bien entouré et je me sens à l’aise.

En effet, bien que cette saison, l'homme aux 88 capes internationales ne soit utilisé qu'en second centre, il a joué de nombreuses fois avec le 12 dans le dos. L'année dernière, huit fois, et pour sa première saison au Racing 92 en 2022, 15 fois pour 19 titularisations. Dans toute sa carrière, et même en équipe de France, Gaël Fickou a quasiment autant évolué en premier centre qu'en deuxième.

Ce week-end face au Pays de Galles, la ligne de trois quarts de l'équipe de France devrait compter quatre joueurs titulaires étant nés après les années 2000 ! "Notre nouvelle génération bénéficie des grands qui nous entourent. Que ce soit en club ou dans le XV de France. Nous sommes toujours bien intégrés et du coup, nous avons confiance en nous et nous pouvons bien nous exprimer." Une première dans l'histoire du XV de France, et une belle promesse de fougue et de jeu !

