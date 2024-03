RUGBY. 6 Nations. Quand la douleur forge la force : ''Ça doit arriver dans un parcours, et ça arrive''

Après la réussite, la situation vécue par le XV de France dans ce 6 Nations 2024 est un passage obligé aux yeux du sélectionneur des Bleus Fabien Galthié.

Ce Tournoi 2024 n'est pas celui espéré par le XV de France. Alors qu'ils rêvaient d'un potentiel nouveau Grand Chelem à la faveur de trois réceptions, les Bleus espèrent surtout retrouver leur jeu et leur confiance. Battus par l'Irlande à Marseille, malmenés par l'Italie à Lille, ils ont connu des semaines compliquées cet hiver. RUGBY. 6 Nations. Les choix forts de Galthié pour le XV de France détaillés : entre cohérence et émulation"On voudrait, on souhaite, on sera bientôt meilleurs, ça c'est sûr, confie le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse ce vendredi en marge de l'annonce de la composition face au Pays de Galles. Aujourd'hui, on traverse une période difficile. C'est dur. On n'est pas satisfait car on est très exigeants avec nous-mêmes." Après un premier mandat marqué par des succès de prestige, cette situation fait ressurgir d'anciens démons. Une période où les Bleus ne faisaient pas rêver grand-monde.

Ça ne fait que décupler ma motivation, mon envie de réussir.

"Il ne faut pas croire qu'avec 80 % de victoires, tout était facile. Ce sont des missions lourdes, ardues où il faut être très engagés, très résistants. Parfois ça marche bien, voire très bien et même parfaitement. Aujourd'hui, nous sommes dans un cycle où on n'est pas au niveau auquel on souhaite être. Nous sommes dans une période de résilience". Mais le technicien ne se laisse pas abattre pour autant.

Il a conservé son âme de compétiteur et voir cela comme un nouveau défi à franchir. "Ça ne fait que décupler ma motivation, mon envie de réussir." Galthié se veut très philosophe par rapport à cette situation compliquée traversée par le XV de France.

"Ça doit arriver dans un parcours. Et ça arrive". Rares sont les équipes à avoir conservé un très haut niveau de performance sur plusieurs cycles. Il n'y a sans doute que la Nouvelle-Zélande qui ait réussi entre plusieurs coupes du monde. 6 NATIONS. Vent de fraîcheur sur le XV de France : Depoortère, Barré et Meafou titulaires !Il y a toujours des hauts et des bas. Et les All Blacks ont aussi connu ça avant de retrouver le chemin de la finale lors du Mondial 2023. "Je suis convaincu la force de caractère, de la force individuelle et collective, de la force des hommes et de leur caractère, et aussi de la passion pour mener à bien cette mission." Engagement, détermination et lucidité, c'est par cela que passera le salut des Bleus.

"Il faut accepter le bonheur, mais aussi la douleur, la souffrance. Il faut accepter que dans cette mission, il y ait des temps forts, mais aussi des temps faibles. Et comme je dis souvent aux joueurs, 'il faut être bon, surtout dans les temps faibles'." Une période qui devrait à n'en pas douter faire grandir les joueurs et le collectif.