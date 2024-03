6 NATIONS. ''Plus on est dans le dur, plus il est fort'', comment Julien Marchand peut transformer le XV de France ?

Fabien Galthié a choisi de titulariser Julien Marchand au talon face au Pays de Galles dans le 6 nations. Il attend beaucoup du joueur du Stade Toulousain.

A l'orée du match face au Pays de Galles, Fabien Galthié n'a pas caché que le XV de France était dans le dur. Après avoir eu une communication un peu Bisounours aux yeux de certains, le sélectionneur n'a cette fois-ci pas (trop ?) tergiversé pour évoquer la situation dans laquelle se trouvent les Bleus dans ce 6 Nations 2024. Un contexte qu'ils n'avaient jamais connu jusqu'ici sous ses ordres. Mais le technicien en est persuadé : c'était un passage obligé dans la vie du groupe et les Tricolores en ressortiront plus fort. RUGBY. 6 Nations. Quand la douleur forge la force : ''Ça doit arriver dans un parcours, et ça arrive''Quand la bascule aura-t-elle lieu ? Les supporters espèrent ne pas attendre l'année prochaine. Le match contre le Pays de Galles se présente déjà comme un rendez-vous décisif dans la compétition. Après un revers, un succès et un nul, les Français doivent relever la tête s'ils veulent terminer le 6 Nations sur une note plus réjouissante. 6 NATIONS. Vent de fraîcheur sur le XV de France : Depoortère, Barré et Meafou titulaires !Pour ce match à Cardiff, Galthié a choisi de donner leur chance à plusieurs nouveaux comme Depoortère, Barré ou encore Meafou. Cependant, il pourra aussi compter sur l'expérience de cadres du XV de France pour les mener vers le succès. Le troisième ligne et capitaine Grégory Alldritt fait ainsi son retour après sa blessure au genou contre l'Ecosse. Il avait manqué contre l'Italie dans tous les sens du terme. XV de France. Marchand - Mauvaka, le cahier des charges du bon talonneur ?Sa puissance et sa volonté d'avancer avec le cuir seront précieuses face aux Gallois. Et il ne sera pas le seul joueur déterminé sur le pré du Principality Stadium. Julien Marchand va connaître sa première titularisation avec les Bleus depuis le match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande lors duquel il avait été blessé.

Plus on est dans le dur, plus il est fort !

Un bobo qui l'a tenu éloigné des terrains pendant longtemps. Le talonneur a rongé son frein et vu son coéquipier au Stade Toulousain Peato Mauvaka s'imposer au poste avec succès. Mais dans ce contexte, l'encadrement estime qu'il est important d'apporter de l'émulation et de la saine concurrence. Les deux hommes ont l'habitude de se tirer la bourre en club comme en équipe de France. Et cela ne peut être que bénéfique. 6 NATIONS. XV de France. Le Garrec - Ramos, charnière inédite mais meilleur compromis ?"Il nous semble que pour ce quatrième match, Julien va d'abord nous apporter sa détermination. C'est vraiment un sacré soldat, une personnalité hors norme. Plus on est dans le dur, plus il est fort. Et il y a dans cette équipe, pas mal de joueurs qui ont ce profil", a commenté Fabien Galthié en conférence de presse ce vendredi en marge de l'annonce de la composition tricolore.

Plus de présence dans les rucks

Marchand va non seulement apporter sa résilience et sa force de caractère à l'équipe, mais aussi une présence dans les rucks indispensable à ce niveau de compétition. Déjà privé de Danty et de sa force de grattage suite à son carton rouge reçu lors de la 3e journée, le XV de France se devait d'avoir un joueur capable d'aller mettre les mains dans le cambouis. Surtout face à un joueur du calibre de Reffell. 6 NATIONS. Tommy Reffell, le soldat de l’ombre qui pourrait bien pourrir la vie des Bleus à CardiffBien que le Pays de Galles ne soit pas au mieux dans ce Tournoi avec trois revers au compteur en autant de matchs, les Français ne doivent pas les laisser jouer à leur guise. Ils ont montré lors des premières rencontres qu'ils avaient du talent derrière pour mettre le feu à la pelouse. Les Bleus devront donc contrôler le rythme du match et surtout se montrer efficace dans la zone de marque. RUGBY. 6 Nations. Les choix forts de Galthié pour le XV de France détaillés : entre cohérence et émulationCe qui leur a fait cruellement défaut face à l'Italie à Lille. Et si d'aventure les Gallois sont toujours dans le match, ou reviennent dans la partie comme cela a été le cas contre l'Ecosse, les finisseurs auront une fois de plus la lourde tâche de terminer la partie et surtout de la remporter. Un rôle qui sied parfaitement à Peato Mauvaka. Avec son punch et son envie de porter le cuir, le talonneur peut faire des différences face à une opposition fatiguée.

RUGBY. 6 Nations. XV de France. Quelle hiérarchie entre Mauvaka et Marchand ? Galthié a tranché