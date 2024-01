XV de France. Marchand - Mlauvaka : quel est le cahier des charges du bon talonneur ?

Affuté durant le mondial et redoutable depuis son retour à Toulouse, Peato Mauvaka propose de très solides arguments en tant que talonneur.

Dès la 11ᵉ minute du mondial, tout le poids du pack tricolore est tombé sur ses épaules. Depuis la blessure de Julien Marchand, Peato Mauvaka a assumé ses responsabilités en prenant une tout autre dimension. Ce samedi encore, en Irlande face à l’Ulster, le première ligne a été omniprésent et décisif dans la large victoire de sa formation (24-48).

Désormais, a-t-il encore quelque chose à envier à Julien Marchand ou peut-il aisément postuler au statut de titulaire avec le XV de France ? L'idée n'est pas de prendre la place de Fabien Galthié et de son staff, car ils seront les seuls à décider de qui aligner avec le 2 dans le dos face à l'Irlande en février. Mais, il s'agit plutôt de dresser un constat non exhaustif des profils de deux joueurs de classe internationale, Julien Marchand et Peato Mauvaka.

Mauvaka ou Marchand : le choix du roi

Physiologie : Dans un premier temps, il peut être utile de noter que Peato Mauvaka (27 ans) est plus jeune de 2 années que Julien Marchand (29 ans en mai). D’un point de vue gabarit, les deux hommes sont sensiblement similaires. Mauvaka (1,84 m ; 112 kg) mesure et pèse légèrement plus que son compère, Julien Marchand (1,81 m ; 110 kg).

Réalisme : Dans le jeu, Peato Mauvaka montre une dextérité ballon en main supérieure à celle de Julien Marchand, sans pour autant que celle de son coéquipier soit mauvaise. Joueur, le natif de Nouméa aime venir au soutien, à l’image de son autre coéquipier Antoine Dupont. Par ailleurs, les deux joueurs se sont régulièrement trouvés, hier, sur la pelouse de l’Ulster. Un phénomène qui commence à devenir une habitude sous les couleurs toulousaines. Julien Marchand a inscrit 3 essais sur ses 30 derniers matches en club et en sélection. Toutes ces réalisations ont été inscrites suite en conclusion d’un maul ou suite à un pick & go. Pour Peato Mauvaka, la palette est bien plus large, en plus d’être plus fournie. Sur le même nombre de matches, il inscrit 12 essais, dont 10 ont eu lieu depuis cet été.

Activité dans le jeu courant : Quand il faut attaquer la ligne, les deux joueurs privilégient le contact, le poste de talonneur l’obligeant, mais Mauvaka semble chercher plus souvent l’intervalle que son compère. À l’inverse, Julien Marchand privilégie quasi exclusivement l'affrontement et la domination physique. En parallèle, il paraît ferrailler un peu plus dans les taches dites obscures du rugby. Depuis ses débuts, l’un des gros atouts de Julien marchand est sa qualité au grattage et dans les rucks. Devenu tout aussi à l'aise sur ce point, Peato Mauvaka a prouvé qu’il était capable de gratter de nombreux ballons chauds, même au niveau international. Lors du quart de finale face aux Springboks, il était notamment l’un des seuls à avoir pu récupérer un ballon sur grattage, côté français.

Conquête : Peato Mauvaka a fait de gros efforts pour arriver à l’excellent niveau qu’est celui de Julien Marchand. Désormais, que cela soit en touche ou en mêlée, les deux joueurs paraissent afficher un niveau similaire. Défensivement, les deux joueurs ne se défilent pas et pointent régulièrement à plus de 10 plaquages par match.

S’il revient tout juste de blessure, Julien Marchand n’a pas perdu son niveau pour autant. En face, Mauvaka marche sur l’eau depuis le début de saison, surtout d’un point de vue offensif. Lors des entraînements à haute intensité du XV de France, il y a fort à parier que Fabien Galthié essayera de pousser les deux joueurs au maximum de leurs capacités, afin de voir qui privilégier. Et selon vous, Peato Mauvaka a-t-il les armes pour doubler Julien Marchand dans la hiérarchie du XV de France sur le prochain mandat du sélectionneur ? Qui est votre chouchou entre les deux surhommes du XV de France et du Stade Toulousain ?

