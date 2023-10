RUGBY. Pourquoi un leadership comme celui de Julien Marchand fait tant avancer le XV de France ?

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, Julien Marchand sait avant tout faire preuve de leadership, que ce soit en club ou avec le XV de France.

Que ce soit dans le sport ou en entreprise, on a besoin de leaders. Des personnalités capables de montrer l'exemple, de faire avancer un groupe, sans pour autant en écraser les autres membres. Car le leader sait aussi créer la configuration pour permettre aux autres de briller. Et s’il y a un joueur du XV de France qui sait faire preuve de leadership, c’est bien Julien Marchand.

Si Marchand, Lucu et Macalou ont toujours su que le rugby ferait partie de leur vie, trouver sa voie n’est pas toujours chose aisée. En mai dernier, la direction régionale Nord de Manpower a signé une convention de partenariat avec le Stade Villeneuvois, évoluant en Élite 1. L’objectif étant de soutenir les joueuses dans leur carrière professionnelle et de les accompagner dans la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’un contrat d’alternance sur leur territoire pendant et après leur carrière rugbystique. Un jobdating auprès des 500 adhérents et joueuses du club avait été organisé avec plus de 950 offres d’emplois.

Né pour être un leader

Terme anglo-saxon définissant la capacité d’un individu à mener ou conduire d’autres individus dans le but d’atteindre un objectif commun, le leadership est une qualité précieuse dans le rugby. D’ailleurs, les caractéristiques requises pour faire preuve de leadership, le sont également celles qui permettent d'être un bon joueur de rugby : savoir faire confiance, communiquer, encourager les siens… Cette qualité ne peut pas mieux coller au monde de l’ovalie, et aux valeurs qu'on y défend. Julien Marchand, talonneur du XV de France, en est un digne représentant.

Arrivé en 2009 à Toulouse, le natif de Loures-Barousse s’est petit à petit imposé dans son club de cœur, jusqu’à en devenir titulaire, à seulement 22 ans. Pas forcément le plus spectaculaire, ni même le plus connu (de par son poste notamment), Marchand arrive néanmoins à gravir les échelons, grâce à des performances toujours plus impressionnantes. Résultat, il est appelé avec les Bleus en 2018, tout en étant promu capitaine de l'équipe à Toulouse.

Une récompense méritée pour Marchand, qui verra néanmoins sa saison écourtée par une sérieuse blessure. Pas de quoi décourager ce leader dans l’âme, qui arrive à retrouver sa place dès son retour. Toujours capitaine de Toulouse aujourd’hui, Julien Marchand est également un membre fort des Bleus, un statut qu’il partage avec d’autres joueurs comme Alldritt, Dupont, Ollivon ou encore Fickou.

Avec Marchand, Dupont, Fickou ou encore Alldritt, le XV de France ne manque pas de leaders capables de mener les Bleus vers leurs objectifs. Des joueurs animés par les mêmes valeurs de dépassement de soi, de respect et de solidarité sans oublier un formidable esprit d'équipe.

Un leadership qui se ressent sur le terrain

“L’existence d’un leader se constate plus souvent qu’elle ne se proclame”. Cette citation a été prononcée par Lionel Jospin, ancien homme politique français et résume clairement ce qu'on attend d’un leader. Et cela, Julien Marchand l’a bien compris. Plutôt discret en dehors du carré vert, le talonneur des Bleus puise son leadership dans ses performances sur le terrain. Toujours au four et au moulin, le joueur de 28 ans ne cesse de plaquer, percuter, gratter… Et ce, de la première à la dernière minute. Un état d’esprit irréprochable, qui donne fatalement de la force à ses coéquipiers.

Vous l’aurez compris, Julien Marchand ne se proclame pas leader, il l’incarne. De par ses performances sportives, mais aussi grâce à sa capacité à ne jamais abandonner, et à emmener tous ses partenaires derrière lui. Une qualité qui va d’ailleurs bien avec son poste de talonneur, ce dernier étant souvent à batailler face à l’adversaire.

Durant ce Mondial, Marchand va devoir encore une fois montrer la voie aux Bleus, face à ce qui se fait de mieux sur la planète rugby. En espérant que lui et ses coéquipiers en sortent victorieux, comme ce fut le cas lors du Grand Chelem 2022.

