6 NATIONS. Orgie de jeu pour le Crunch ? Earl, Smith, Ramos et Le Garrec prêts à enflammer Lyon !

Ce week-end, se clôture l'édition 2024 du Tournoi des 6 Nations, et quoi de mieux que de finir en beauté avec un Crunch à domicile ? Attention, cela risque de jouer des quatre coins du terrain à Lyon !

L'équipe de France va jouer

En l'espace de 80 minutes ce week-end, nous avons quelque peu retrouvé le XV de France qui nous a séduits ces dernières années ! Joueuse, appliquée, rigoureuse et pleine d'audace, la jeune garde tricolore a réconcilié le XV de France et les supporters sur la pelouse du Principality Stadium.

Face aux Anglais, il faudra s'attendre à une rencontre plutôt ouverte, avec une charnière Le Garrec-Ramos qui a emmagasiné de la confiance au pays de Galles. Ces derniers ont marqué des points aux yeux du staff, et devraient être de nouveau alignés.

Nolann Le Garrec est jeune, et n'hésite pas à jouer les coups à 100%, même dans le camp tricolore, qu'importe ! Thomas Ramos a aussi l'habitude, en club, des grandes envolées et du spectacle.

En plus de cela, la rencontre n'est encore pas sans enjeux, mais pourrait vite le devenir si l'Irlande bat l'Écosse. En cas de succès, logique qui plus est, du XV du Trèfle, ni la France ni l'Angleterre ne seront en mesure de gagner la compétition, ce qui devrait détendre l'atmosphère.

Ce samedi à Lyon, nous retrouverons certainement la même équipe que face aux Gallois, avec Depoortère, Bielle-Biarrey ou encore Barré qui sont l'avenir de cette équipe. La moyenne d'âge des Bleus ne devrait pas les 26 ans, ce qui ne présume que du bon pour les spectateurs du Groupama Stadium de Lyon.

RUGBY. 6 Nations. La fin de la dépossession ? Ce que la victoire à Cardiff révèle sur l'évolution du XV de France

L'Angleterre avec Smith à l'ouverture

Le XV de la Rose n'a pas le même visage avec George Ford, qu'avec Marcus Smith ! Pas en réussite dans le jeu au pied ce week-end, le joueur des Sale Sharks est même incertain ce week-end face aux Bleus. Il laisse alors la place au génie anglais, Marcus Smith, qui a en plus de cela passé le drop de la gagne contre l'Irlande.

Le joueur fantasque des Harlequins est l'avenir de son équipe à l'ouverture, et reste un des joueurs les plus divertissants sur la scène internationale. Son association avec le talentueux Alex Mitchell pourrait donner un véritable match dans le match entre les deux charnières.

En plus de cela, Smith pourra compter sur l'appui de l'un des meilleurs joueurs (si ce n'est le meilleur) de la compétition, en la personne de Ben Earl. Le numéro 8 marche sur l'eau, et figure d'ailleurs second au classement des joueurs ayant parcouru le plus de mètres avec la balle.

Ce dernier franchi sans cesse la ligne davantage, et reste le seul avant du 6 Nations avec des statistiques offensives de ce type. Il est également le joueur qui porte le plus de ballons, avec 62 courses comptabilisées, soit 12 de plus que le deuxième, Aaron Wainwright.

L'Angleterre possède aussi d'excellents joueurs de duels, comme l'arrière Furbank, ou encore le centre Lawrence qui a été très en vue le week-end dernier. Henry Slade incarne la classe au centre du terrain, et son opposition face à Fickou sera intéressante à observer. À l'instar de Bielle-Biarrey et Penaud, Freeman et Feyi-Waboso sont extrêmement dangereux sur les ailes anglaises, et seront à surveiller de près. Voici l'équipe probable du XV de la Rose !