RUGBY. 6 Nations. La fin de la dépossession ? Ce que la victoire à Cardiff révèle sur l'évolution du XV de France

La victoire face au Pays de Galles dans le 6 Nations a été riche d'enseignements sur la progression et l'évolution du XV de France pour l'avenir.

En préambule de ce Pays de Galles/France, nous avions présenté ce match comme celui de la bascule. Les Tricolores n'avaient jusqu'ici été que l'ombre d'eux-mêmes. En retard sur les replacements et les soutiens, pas vraiment inspirés, impatients et parfois perdus sur le pré. On avait eu du mal à reconnaitre nos Bleus. Dimanche à Cardiff, ils se sont rappelés à nos bons souvenirs mais en pratiquant un jeu auquel ils ne nous avaient pas habitués : la possession.

Les hommes de Galthié ont eu le cuir 56 % du temps. Surtout, avec 174 passes (ou 171 selon les sources), ce match se place à la quatrième des rencontres avec le plus de passes depuis la prise de fonctions de l'ancien demi de mêlée. Le premier étant celui face à l'Italie à Lille (192). Après nous avoir habitués à se séparer du ballon, le XV de France a-t-il enfin abandonné la sacro-sainte dépossession ? Pas vraiment.

Savoir s'adapter

Il y a eu un premier virage l'an passé. Alors que les Bleus ont plus souvent gagné en faisant moins de passes (100 % avec moins de 120 passes), L'Equipe nous apprend que cinq des six matchs de l'ère Galthié avec le plus de passes ont eu lieu lors de l'année écoulée. Avec notamment 166 passes lors du quart face à l'Afrique du Sud.

Si cette bascule a eu lieu c'est aussi parce qu'il est plus difficile de récupérer des ballons dans les rucks. "Vous avez tous remarqué que depuis deux ans, il y a un gros avantage à l'attaque. Pour gratter un ballon, c'est devenu difficile, a commenté le sélectionneur en conférence de presse via L'Equipe. On ne peut cependant pas dire que l'équipe de France a fait un virage à 180 en ce qui concerne sa stratégie. Et c'est sans doute ce qui peut faire sa plus grande force : son adaptabilité. RUGBY. Le Garrec ‘‘effrayant’’ et un XV de France ‘‘surpuissant’’, la Presse étrangère dithyrambique

En effet, on souvient que les Bleus avaient tapé à 44 reprises contre les All Blacks pour seulement 108 passes effectuées. Avec, au final, un succès 27 à 13. "L'important, c'est de mettre le ballon dans les espaces libres : soit devant la défense, soit derrière. Notre alternance a d'ailleurs été très bonne", ajoute le technicien. Malgré l'impression donnée par le match, les Tricolores ont distillé 23 coups de pieds, mais avec beaucoup de justesse. De manière à mettre les Gallois sous pression.

Les Français, et c'était prévu, ont préféré tenir le cuir plutôt que de s'en débarrasser après quelque temps de jeu comme c'était le cas par le passé. "On voulait des rucks dynamiques, avec deux joueurs consommés maximum. On savait que si on tenait cette structure, on avait de grandes chances de gagner ce match. Parce que ce n'est pas évident de défendre en reculant. Avec l'effet fatigue (chez les Gallois), cela nous a donné raison." C'est comme ça qu'ils ont marqué par Fickou après 24 temps de jeu. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Une action qui a fait un peu peur à Fabien Galthié. "Parce que bon, vingt-quatre rucks... Mais on a gardé la dynamique et la puissance même s'il n'y a pas eu de vrai franchissement. Et ça a marché." Si cela a été possible, c'est aussi parce que le XV de France était supérieur physiquement à son adversaire avec des joueurs comme Flament ou Cros, sans oublier les trois-quarts, qui ont eu suffisamment de caisse pour enchaîner les tâches et se replacer. Ce qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent.

Un nouveau chapitre pour le XV de France

Ce qui est positif également, c'est que les Bleus ont commencé à retrouver leurs automatismes et surtout la confiance. Pour autant, cela vont-ils dire qu'ils vont faire feu de tout bois contre l'Angleterre ? Réponse samedi. Ce qu'on peut avancer avec certitude, c'est que l'équipe de France va adapter sa stratégie à son adversaire. Mais à l'image de ce qu'on a vu contre le Pays de Galles, elle ne va pas s'interdire d'utiliser d'autres moyens de pression.

On peut s'attendre à voir du jeu en "black" avec une grande concentration de joueurs au même endroit pour resserrer la défense avec de gros porteurs capables de faire vivre le cuir. Le tout visant à créer des ouvertures au large. Comme cela avait été le cas contre la Nouvelle-Zélande en 2021. Le jeu au pied devrait sans doute avoir plus d'importance qu'à Cardiff face à la grosse défense anglaise. On pourrait ainsi voir moins de Tricolores dézoner. Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Irlande/Ecosse à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'idéal étant d'avoir un groupe capable de s'adapter à l'adversaire durant la rencontre. "C'est ce que cherche tout entraîneur : avoir une équipe caméléon", confie Jean-Baptiste Elissalde pour L'Equipe. Ainsi, une équipe comme l'Irlande, bien qu'elle excelle dans son jeu, gagnerait sans doute à varier un peu plus pour franchir un cap, surtout à la Coupe du monde. Selon lui, le XV de France peut devenir l'équipe la plus complète du monde si elle parvient à maitriser tous ces styles et à jouer avec intelligence. Mais cela demande du temps. Et il y aura certainement encore quelques écueils. Mais on a le sentiment que les Bleus sont sur la bonne voie.