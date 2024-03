Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Irlande/Ecosse à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après sa victoire au Pays de Galles, le XV de France retrouve l'Angleterre pour conclure ce Tournoi des 6 Nations 2024. Un Crunch qui s'annonce savoureux !

Une fois n'est coutume, il n'y aura pas de doublons ce week-end. Programme rugby léger avec seulement le Tournoi des 6 Nations. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'affiches croustillantes.

Si cela s'annonce très compliqué, le XV de France est toujours en course pour une victoire dans cette compétition. Ce serait un énorme miracle, mais le sport nous réserve parfois de grosses surprises.

Bien que l'Irlande domine depuis la première journée, elle n'est pas à l'abri d'une énorme déception. Tout va se jouer lors de cette cinquième et dernière journée. Que ce soit en haut du classement, comme en bas.

Après quatre défaites en autant de rencontres, le Pays de Galles voudra à tout prix éviter la cuillère de bois lors de la réception de l'Italie. Les Gallois n'ont pas oublié la défaite à Cardiff en 2022. Après le nul en France et le succès sur l'Écosse, les Italiens sont en pleine confiance.

Quid des Irlandais ? Ils ont connu un vrai coup d'arrêt en Angleterre. Alors qu'ils pensaient réussir un formidable doublé et conserver leur Grand Chelem, ils ont été surpris par des locaux à la faveur d'un drop à la dernière seconde.

Preuve que tout peut arriver dans ce 6 Nations. Bien sûr, ils évolueront à domicile devant leur public. Mais cette deuxième déception après l'élimination en quart de finale du Mondial sera-t-elle aussi rapidement digérée ? Les Ecossais pourraient en profiter pour totalement relancer le classement. RUGBY. Le XV de France peut-il vraiment gagner le 6 Nations 2024 contre toute attente ?En effet, les Français comptent autant de points que le Chardon (11) et sont toujours en lice pour la victoire finale au même titre que l'Angleterre, qui totalisent 12 unités. Les Bleus partent de plus loin et ne visent pas forcément la première place. Mais ils ne diraient pas non.

Ce samedi à Lyon, les Tricolores vont surtout essayer de terminer ce 6 Nations en beauté par un succès dans le Crunch. Ni les Français, ni les Anglais n'ont oublié le match de l'an passé et la démonstration à Twickenham. Les visiteurs sont plus que jamais revanchards. Côté bleu, on espère enchaîner après la belle victoire à Cardiff.

6 NATIONS 5E JOURNÉE :

SAMEDI 16 MARS