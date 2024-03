RUGBY. Le XV de France peut-il vraiment gagner le 6 Nations 2024 contre toute attente ?

Cette quatrième journée du Tournoi nous a livré de belles surprises ! Après la victoire de l'Italie sur l'Écosse, et de l'Angleterre sur l'Irlande, les cartes sont rebattues en attendant le week-end prochain.

Quatre équipes encore en lice

Avant cette quatrième journée, le XV du Trèfle était parti à vitesse grand V vers un Grand Chelem, et donc un doublé historique ! Néanmoins, nos amis anglais en ont décidé autrement, et se sont imposé 23-22 à Twickenham après une partie bien accrochée.

Si les coéquipiers de Peter O'Mahony sont toujours les premiers au classement, ils ne sont désormais plus certains de remporter la compétition ! En embuscade, l'Angleterre, l'Écosse et la France sont à quatre et cinq points de l'Irlande. De ce fait, la rencontre entre l'Irlande et l'Écosse ce samedi à l'Aviva Stadium de Dublin sera décisive pour élire un vainqueur.

Favoris pour le titre, les Irlandais peuvent se faire coiffer au poteau s'ils perdent à domicile, et s'ils ne prennent pas ni bonus défensif ni offensif durant la rencontre. Presque impossible, allez-vous nous dire ? Certainement.

Le XV de France retrouve des couleurs et redonne le sourire aux supporters sur les réseaux sociaux

La France dans tout ça ?

Après la belle victoire face au Pays de Galles, le XV de France se dirige vers un autre choc ce samedi soir à Lyon, avec la réception de l'Angleterre. Actuellement quatrième derrière l'Angleterre et l'Irlande, les Bleus sont pourtant toujours dans la course, et mathématiquement pas éliminé.

Après le match entre l'Irlande et l'Écosse, Anglais et Français seront fixés sur le gagnant, ou non. Si le scénario évoqué plus haut se déroule, alors les Tricolores conservent une place infime de remporter le trophée. Il faudrait ainsi que nous gagnions en Angleterre avec 97 points d'avance et que l'Écosse gagne en Irlande sans que personne ne prenne de bonus.

Bien évidemment, cela parait plus que compromis (voire tout simplement impossible, disons-le franchement) au vu de la forme actuelle de l'Angleterre, et de la probabilité de victoire de l'Écosse. Jamais un tel écart de point a été inscrit entre ces deux nations voisines, et dans l'état actuel des choses, cela ne se produira certainement pas.

Même si nos Bleus gagnent contre Angleterre, et que l'Irlande perd chez elle, les deux nations seraient donc à égalité, et dans ce cas, voici ce que la règle stipule pour départager ces dernières :

La différence entre les points marqués et les points encaissés sur l'ensemble des matchs.

Le nombre d' essais marqués sur l'ensemble des matchs.

Si les équipes demeurent à égalité après les deux critères précédents, elles sont classées ex-aequo.

RUGBY. Le Garrec ‘‘effrayant’’ et un XV de France ‘‘surpuissant’’, la Presse étrangère dithyrambique