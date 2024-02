TRANSFERT. TOP 14. Après les JO, Pau s'offre le serial marqueur de l'équipe de France à 7 !

En enrôlant Aaron Grandidier Nkanang, c'est une belle opération que vient de réaliser la Section Paloise ! L'ailier de Brive et de l'équipe de France à 7 sera donc en Top 14 la saison prochaine.

Voici une nouvelle étape dans la carrière d'Aaron Grandidier-Nkanang ! Après avoir connu les sélections anglaises, le jeune homme qui possède la double nationalité avait poursuivi son ascension du côté de Brive, en 2019.

Après des débuts prometteurs en fin d'année 2020 face à Leicester, l'ailier s'était penché vers le rugby à 7, ou ses qualités athlétiques avaient tapé dans l'œil du staff tricolore. Il n'a finalement pas fallu longtemps pour que le Londonien s'impose au plus haut niveau, et devienne même aujourd'hui un cadre de cette équipe.

Néanmoins, ce dernier étant toujours en contrat avec Brive, il avait prêté main forte à ses coéquipiers la saison passée en Top 14. Il avait joué cinq rencontres, toutes comme titulaire.

Les Jeux Olympiques, puis un nouveau défi

Comme tous les joueurs de l'équipe de France à sept, les Jeux Olympiques représentent le Graal absolu, l'objectif qui est la raison de tous ces tournois au quatre coins du monde. Inévitablement, Aaron Grandidier sera de la partie à Paris cet été, et tentera, aux côtés d'un certain Antoine Dupont, de ramener une médaille historique.

Fort de ses 82 sélections et de ses 40 essais, le joueur de Brive est aujourd'hui une des figures du rugby à sept en France. D'ailleurs, la saison dernière, Grandidier est rentré dans l'histoire en plantant 11 essais en seulement six matchs lors d'une étape du World Series à Hong-Kong. Il a ainsi égalé le record du Fidjien Vilimino Delasau et du Sud-Africain Brent Russell.

Néanmoins, par envie de découvrir de nouvelles sensations, et de s'inscrire dans le rugby à XV plus durablement, Grandidier souhaiterait éclore en Top 14. Si d'autres clubs étaient intéressés par le profil de l'ailier de Brive (1,86 m, 95 kg), c'est finalement Pau qui engage la pépite pour les deux prochaines saisons.

Ainsi, Grandidier rejoindra le Béarn après son échéance olympique (du 26 juillet au 11 août), qui, on l'espère, se finira en beauté.

