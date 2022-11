TOP 14. Avec Jack Maddocks, la Section Paloise s'est-elle trouvée son Damian Penaud ?

Impressionnant avec la Section à chacune de ses sorties en Top 14, l'Australien Jack Maddocks est clairement devenu l'atout offensif numéro 1 de Pau cette saison.

Et de 16 ! Seize points pris par la Section Paloise sur les 5 derniers matchs, après son nouveau succès -bonifié - samedi dernier, face à Brive cette fois-ci. En Top 14, personne ne fait mieux sur la période, exception faite du Racing 92, qui carbure en ce moment. Alors comment expliquer que la Section tourne (enfin) à plein régime ces dernières semaines ? Les raisons sont multiples et sans s’aventurer dans d’hasardeuses explications ni attribuer la réussite béarnaise à un seul homme, on aimerait pointer du doigt l’apport de l’Australien Jack Maddocks à cette équipe. Il faut dire qu’avec lui, la Section a en quelque sorte trouvé son Damian Penaud à elle. Grâce à un physique et des qualités très similaires à ceux du Tricolore (1m94 pour 96kg pour le Palois contre 1m92 pour 97kg pour le Clermontois), le natif de Sydney transperce les rideaux adverses avec une facilité déconcertante et détonne à chaque sortie cette saison.

Top 14. 7 passes, des relais parfaits... l'essai de 100 mètres de Pau est-il le plus beau de la saison ?Après un premier acte manqué lors de son arrivée dans l’Hexagone suite à des blessures à répétition, l’ancien des Waratahs est probablement le meilleur Palois depuis le début de l’exercice actuel. Du moins le plus dangereux. D’abord utilisé avec parcimonie à l’aile comme à l’arrière, le 3/4 de 25 ans semble s’être installé dans le fond du terrain ces dernières semaines. Et quoi qu’il en soit et peu importe son utilisation, l’homme aux 7 capes avec les Wallabies a le même rendement sous le maillot vert. Très rapide, redoutable dans le un contre un, fort dans les airs et intelligent lorsqu’il s’agit d’inverser la pression avec brio, Maddocks est clairement le monsieur plus de Pau cette année. Son facteur X également.

RUGBY. Top 14. Jack Maddocks, la nouvelle arme fatale de la Section Paloise ?Avec 4 essais inscrits en 8 matchs cette saison, l’ancienne bombe des Melbourne Rebels retrouve peu à peu les standards qui étaient les siens en Super Rugby (28 essais en 56 rencontres). Prometteur après dix mois d’absence lors de sa première apparition de la saison à Clermont, match-winner contre Toulouse dans la foulée grâce à un doublé de vrai finisseur inscrit, l’Australien s’est depuis mué en le véritable détonateur de la Section. A l’image de sa performance du week-end dernier face à Brive, où il fut impérial et omniprésent tout au long de la rencontre, même scintillant sur la relance qui aboutit à l’essai de 100m conclu par Daubagna. Sur l’action, le cheval de course du Hameau touchera à deux reprises la gonfle en bonifiant sa prise de balle à chaque fois. C’est d’ailleurs lui qui ouvre la porte à son coéquipier Laporte en crochetant intérieur avant de le servir d’un offload parfait au milieu de 3 défenseurs.

Bref du grand, du très grand Maddocks, qui clairement, amène autre chose à la ligne de 3/4 béarnaise cette saison. Et si c'était finalement lui, la meilleure "recrue" de l'actuel 9ème du Top 14 cette année ?